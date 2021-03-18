Байден не шкодує про свої слова щодо Путіна, – Білий дім

Американський лідер Джо Байден раніше назвав президента Росії Володимира Путіна вбивцею. У Білому домі зазначили, що глава США не шкодує про сказане.

Про позицію Байдена розповіла речниця Білого дому Джен Псакі. На брифінгу її запитали, чи не шкодує президент США про свої недавні слова щодо Путіна.

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Ні. Президент дав пряму відповідь на пряме запитання,

– заявила Псакі.

Речниця Білого дому також нагадала, що Путін і Байден давно знайомі, бо "багато років перебувають на світовій арені".

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