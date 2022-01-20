Байден не відправить свої війська в Україну у разі вторгнення Росії, – AP

США розглядають різні варіанти допомоги Україні у разі нападу Росії. Однак вони точно не відправлять американських військових на підмогу Збройним силам України.

Армії не буде, бо нема договорів

За даними американського видання, президент Джо Байден не планує відправляти свою армію в Україну. Все тому, що жодних договорів з Києвом, які б зобов'язали Вашингтон до таких дій, немає.

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Війна з Росією була б величезною авантюрою з огляду на її потенціал розширення в Європі, дестабілізації регіону та ескалації до точки ризику обміну ядерними ударами,

– наголосило видання.

Початок війни проти Росії в Україні означатиме для США втрати ресурсів, сил та життів. Водночас адміністрація Байдена намагається зосередитись на Китаї як на головній загрозі безпеці.

Однак, якщо робити дуже мало, то теж є свої ризики. Адже це може свідчити про мовчазну згоду з майбутніми діями Росії проти інших країн Східної Європи. Мовиться про Естонію, Латвію та Литву. Однак ці держави є членами НАТО, тому мають гарантій допомоги від США та решти Альянсу.

Як США можуть допомогти Україні після нападу Росії

Вашингтон може безкоштовно надати Києву широкий спектр військової допомоги. Мовиться про:

протиповітряну оборону;

протитанкові та протикорабельні системи;

системи радіоелектронної боротьби та кіберзахисту;

боєприпаси для стрілецької зброї та артилерії тощо.

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