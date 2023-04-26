Другий термін Байдена: як контрнаступ ЗСУ може допомогти президенту США

Джозеф Байден офіційно заявив, що буде балотуватися на другий термін президентства. Проте частина представників Демократичної партії висловилась проти цього рішення.

Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, що відповідно до соціології, 70% американців зараз проти балотування Байдена в президенти. З них 51% – демократи. Він зауважив, що рейтинг підтримки чинного президента – 42% серед демократів, тобто шанси висуватися у нього є.

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Сильний хід

Давидюк зазначив, що на перемогу Джозефа Байдена у президентських виборах однозначно буде впливати перемога України у війні.

Якщо США та Захід допоможуть Україні зробити успішним контрнаступ і зафіксують перемогу на папері, не даючи Росії можливості в майбутньому переходити кордон, це представить Байдена суперпереможцем,

– підкреслив політолог.

Навпаки, якщо він піде не вибори, не здобувши перемогу в Україні, може подвоїти поразку в Афганістані і ту ситуацію, яка там сталась.

І зрозуміло, Байден може отримати серйозне поле для критики та ударів, не тільки з боку республіканців, але й своїх однопартійців – демократів. Тим більш що серед них є кандидати, які хотіли б піти на вибори,

– припустив Давидюк.

Висування Бадена на другий термін президентства не перетворює його на "слабку качку". Наступний рік все одно всі його будуть слухати та поважати.

"Адже якщо президент за рік чи півтора до виборів, говорить, що не висуватиметься на наступний термін, то щоб він не робив, його вже ніхто не буде слухати. Всі будуть орієнтуватися на його наступника. Тому це сильний хід Байдена", – впевнений політолог.

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Байден повинен почути Україну

Джозеф Байден – досвідчений політик, який 50 років займається політичною діяльністю. Така людина не може не піти на вибори, декілька десятиліть мріючи про таку посаду. Він її отримав, то чому він має відмовлятися від другого терміну президентства.

Для України важливо усвідомити, чим для нас може бути корисним його похід у президенти. Зрозуміло, що Байден готується до війни з Китаєм за Тайвань. Тому Україні треба показати, що не закривши питань російської агресії та ядерних погроз, не можна йти боротися з Китаєм,

– зауважив Давидюк.

На його думку, тоді недобита Росія стане партнером Китаю, і вони разом підуть проти США.

"Тому потрібно, щоб Байден почув Україну і допоміг нам довести війну до перемоги. Тільки тоді ми отримаємо безпечне майбутнє", – наголосив Микола Давидюк.

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