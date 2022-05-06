Байден підпише закон про ленд-ліз для України 9 травня

Президент США Джо Байден підпише закон про ленд-ліз для України вже 9 травня. Палата представників схвалила його 28 квітня.

Про це заявила речниця Білого Дому Джен Псакі на брифінгу, повідомляє 24 канал.

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У понеділок президент підпише закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні на 2022 рік,

– сказала Псакі.

До слова, 9 травня – символічна дата для Кремля, вони влаштовують парад та так зване "побєдобєсіє". Схоже, Білий дім теж вирішив зробити цей день символічним.

Що означає ленд-ліз для України

Закон передбачає спрощену процедуру передачу зброї іншим державам. Він надасть президенту США розширені повноваження щодо оборонної допомоги Україні. Таким чином Штати зможуть прискорити постачання в Україну озброєння, транспорту та продовольства.

Отже, Україна передаватиме США список того, що нам потрібно, а Вашингтон постачатиме цю зброю у сусідні з Україною країни. Ті, своєю чергою, – нам. Загалом уся процедура буде швидкою.

28 квітня Палата представників США одноголосно проголосувала за ініціативу. В Офісі Президента подякували та зазначили, що Білий дім ухваленням цього закону показав, де добро, а де – зло.

Зверніть увагу! Востаннє ленд-ліз схвалювали під час Другої світової війни. США постачали зброю в Європу, допомагаючи країнам-союзницям побороти гітлерівських нацистів.

Ця програма стала переломною й наблизила перемогу. Загалом на неї виділили 50 мільярдів доларів, що сьогодні еквівалентно близько 690 мільярдам.

9 травня Росія може офіційно оголосити війну Україні

У західних ЗМІ з'явилась інформація, що Росія на 9 травня може оголосити загальну мобілізацію. Путін нібито планує в цей день офіційно оголосити війну Україні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що, за даними партнерських спецслужб, такий варіант можливий. Це буде підтвердженням того, що Росія оголосила війну цивілізованому демократичному світу. Однак Шмигаль додав, що, чи наважиться на це Путін – побачимо.

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