Байден планує обговорити з Путіним Україну

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У Білому домі назвали одну з тем майбутньої зустрічі президента США Джо Байдена з очільником Кремля Володимиром Путіним. Відомо, що американський лідер хоче обговорити ситуацію в Україні.

Джерело:

MSNBC

Під час попередніх телефонних розмов з Путіним, Байден висловлював свою стурбованість щодо російських військ біля України. Про це заявив радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван.

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Це те, що ми маємо намір робити в майбутньому (підтримувати Україну – 24 канал). Ми маємо намір це робити за допомогою дипломатичного спілкування високого рівня, а не шляхом висунення публічних ультиматумів,
– розповів Салліван.

Зауважимо, раніше президент Володимир Зеленський казав, якщо Путін і Байден говоритимуть про Україну, то це буде "непредметно". За словами глави держави, це слід робити за присутності представників Києва.

Що відомо про зустріч президентів

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