Старі фотографії покажи: Байден продемонстрував Сі його світлину, зроблену 38 років тому

Зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна відбулася у Сан-Франциско 15 листопада. Саме в цьому місті у 1980-ті був молодий Сі.

На зустріч двох світових лідерів покладають великі надії. Водночас Джо Байден зробив нетривіальний жест, показавши своєму гостю старе фото. У мережі сприйняли це як дружній крок.

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Що показав Байден

На фото, яке американський президент продемонстрував очільнику КНР, зображено Сі Цзіньпіна на тлі мосту Золота Брама (Golden Gate). Цей міст – один із найвідоміших у світі, адже розташований у мальовничому місці, а також із нього часто стрибають самогубці.

"Ви знаєте цю молоду людину?" – спитав Байден, показуючи фото. "О так, це було 38 років тому", –посміхнувся Сі.



Молодий Сі Цзіньпін, Сан-Франциско, 1985 рік / Фото зі сторінки МЗС КНР у соцмережі Х

Про цю подію повідомила Хуа Чуньїн, речниця Міністерства закордонних справ Китаю. Сі уперше відвідав США у 1985 році: він приїхав у Сан-Франциско у складі делегації, щоб вивчати сучасні методи ведення сільського господарства.

У коментарях до фото люди роздивляються телефон у руках Байдена, висувають версії, навіщо було показувати світлину, та сподіваються, що світові лідери все ж порозуміються.

Користувачі соцмережі Х бурхливо обговорюють крок Байдена:

"Круто! Співпраця та взаєморозуміння корисні для світу";

"Ага, а потім назвав Сі диктатором у пресі менше ніж за добу";

"Так мило. В Байдена новий айфон?"

"Гарний жарт, це допоможе налагодити стосунки";

"Чекайте, Байден береже старі фото Сі на телефоні?!"

Що думають експерти про зустріч Байдена та Сі

Політологи вважають, що факт перемовин між цими лідерами є позитивним. Однак сподіватися на прорив не варто.

А от у Кремлі панікують через ці переговори. Там вважали, що полюсами біполярного світу будуть Москва та Вашингтон, а виявилося, що це Вашингтон і Пекін.