Промінчики надії є: Байден дає важливий сигнал щодо допомоги Україні
Через те, що в Конгресі вже тривалий час не можуть ухвалити рішення про допомогу Україні, президент Джозеф Байден запросив очільників американських законодавчих органів на зустріч у Білому домі. Так очільник Сполучених Штатів демонструє, наскільки важливою для нього є підтримка Києва.
Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун. Він впевнений, що чинна адміністрація президента докладе усіх зусиль для того, щоб усе-таки досягти важливого для України рішення.
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Байден щиро бореться за допомогу Україні
В Сполучених Штатах "забуксувала" угода між Республіканською та демократичною партіями щодо зміни міграційного законодавства в обмін на підтримку планів Білого дому щодо допомоги союзникам Вашингтона. Однак республіканці обрали тактику наполягання на максималістських цілях.
"Питання кордону – це такий собі лейтмотив діяльності республіканської партії ще з 2016 року. Вони розуміють, що нинішня виборча кампанія – це продовження тієї історії, що розпочалася у 2016 році, і тому мають тиснути на цьому напрямку", – зазначив політолог.
З іншого боку, не погоджуючись на компроміс із демократами, республіканці опиняються в такому собі "політичному проваллі", коли їм не має, чого подати своїм виборцям як "перемогу". І саме угода про південний кордон могла би стати такою перемогою, яка посилила б популярність республіканців.
Зараз розпочинається заключний раунд перемовин між республіканцями і демократами. Справа дійшла до президента, і тут важливо розуміти, що Байден (своїм запрошенням конгресменів на зустріч – 24 Канал) надсилає важливий політичний сигнал. Це означає, що ця тема є для нього пріоритетною і він дійсно зацікавлений у її вирішенні,
– припустив Джигун.
Відповідно, що без тривалих баталій і взаємних обвинувачень фінальне обговорення угоди не обійдеться. Однак промінчики надії на позитивне для України рішення досі є, зокрема й тому, що підтримка України в риториці демократів звучить більш важливо, аніж питання американського кордону.
Конгрес не може домовитись про угоду
- Байден вніс свою ініціативу про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також додаткові кошти для зміцнення кордону із Мексикою ще наприкінці жовтня 2023 року, однак республіканці успішно блокують ухвалення цього рішення вже третій місяць.
- Вже в грудні від Білого дому почали надходити сигнали, що без американської допомоги ситуація на полі бою може повернутися не на користь України, що серйозно підважить позиції США у світі. Байден прохав про те, щоб досягти угоди до Різдва 2023 року, однак прогрес у перемовинах був мінімальним.
- Оптимістичні сподівання з'явилися 8 січня, коли Конгрес почав виходити з відпусток, а перемовники від Сенату почали надсилати сигнали, що досягли значного прогресу в угоді й незабаром зможуть її оприлюднити. Однак у Палаті представників республіканці дали зрозуміти, що не погодяться на компромісні варіанти, а наполягатимуть на максималістських позиціях.
- Саме через цю неузгодженість між Сенатом і Палатою представників американським політикам поки що не вдалося досягти консенсусного рішення. Водночас Дмитро Кулеба вже зазначив, що сподівається на ухвалення угоди до кінця січня, інакше ситуація на фронті дійсно може стати критичною.