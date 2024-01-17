Промінчики надії є: Байден дає важливий сигнал щодо допомоги Україні

Через те, що в Конгресі вже тривалий час не можуть ухвалити рішення про допомогу Україні, президент Джозеф Байден запросив очільників американських законодавчих органів на зустріч у Білому домі. Так очільник Сполучених Штатів демонструє, наскільки важливою для нього є підтримка Києва.

Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун. Він впевнений, що чинна адміністрація президента докладе усіх зусиль для того, щоб усе-таки досягти важливого для України рішення.

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Байден щиро бореться за допомогу Україні

В Сполучених Штатах "забуксувала" угода між Республіканською та демократичною партіями щодо зміни міграційного законодавства в обмін на підтримку планів Білого дому щодо допомоги союзникам Вашингтона. Однак республіканці обрали тактику наполягання на максималістських цілях.

"Питання кордону – це такий собі лейтмотив діяльності республіканської партії ще з 2016 року. Вони розуміють, що нинішня виборча кампанія – це продовження тієї історії, що розпочалася у 2016 році, і тому мають тиснути на цьому напрямку", – зазначив політолог.

Затягування із ухваленням угоди між провідними партіями Конгресу відбувається на тлі першої перемоги Трампа на внутрішньопартійних виборах у Айові. Це посилює позиції популістично налаштованих республіканців, які його підтримують. Втім, всередині республіканської партії є й більш "помірковане" крило, яке виступає проти нереалістичних задумів експрезидента.

З іншого боку, не погоджуючись на компроміс із демократами, республіканці опиняються в такому собі "політичному проваллі", коли їм не має, чого подати своїм виборцям як "перемогу". І саме угода про південний кордон могла би стати такою перемогою, яка посилила б популярність республіканців.

Зараз розпочинається заключний раунд перемовин між республіканцями і демократами. Справа дійшла до президента, і тут важливо розуміти, що Байден (своїм запрошенням конгресменів на зустріч – 24 Канал) надсилає важливий політичний сигнал. Це означає, що ця тема є для нього пріоритетною і він дійсно зацікавлений у її вирішенні,

– припустив Джигун.

Відповідно, що без тривалих баталій і взаємних обвинувачень фінальне обговорення угоди не обійдеться. Однак промінчики надії на позитивне для України рішення досі є, зокрема й тому, що підтримка України в риториці демократів звучить більш важливо, аніж питання американського кордону.

Конгрес не може домовитись про угоду