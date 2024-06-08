Не рішення Шольца, – політолог про відмову надати Україні Taurus

Під час виступу у Бундестазі німецький канцлер Олаф Шольц дозволив Україні бити своєю зброєю по Росії. Також він не заперечив категорично можливість передачі далекобійних ракет Taurus.

Втім, довгоочікуваного позитивного рішення щодо ракет від Німеччини поки немає, але цього разу винний не Шольц. Про це 24 Каналу сказав політолог Микола Давидюк.

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Про що Байден попросив Шольца

Західні ЗМІ назвали формула комунікації союзників, зокрема США, з Україною – "ні, ні, ні, можливо, так". Зараз щодо ударів по російській території Німеччина дійшла до позивного рішення, а по Taurus вже стоїмо у точці "можливо". Тобто три "ні" Україна вже отримала. Політолог припустив, що наступного місяця, ймовірно, щодо Taurus має бути позитивне рішення.

Настільки я знаю, мій інсайт, то Джо Байден просив Шольца не давати нам ракети. Тобто це навіть не рішення Шольца. Я говорив з німецькими політиками, коли вони були у Києві, то вони сказали, що електорально Шольцу це складно зробити, але можливо. А потім від інших друзів не з континентальної Європи дізнався, що це рішення Байдена,

– мовив Давидюк.

За його словами, ця формула комунікації віддзеркалення нашої поведінки. Наприклад, щодо корупції, яку ми обіцяємо побороти, але поки безрезультатно. Захід також грає з нами у цю гру.

Політолог також припустив, у чому логіка прохання Байдена не передавати Taurus, якщо Сполучені Штати передають Україні далекобійні ракети ATACMS.

"Ймовірно, Байден боїться ескалації на території Європи й розуміє, що Німеччина найменш готова до атаки, тому він намагається вести безпекову політику. У президента США страх. Холодна війна з нього не виходить", – додав Давидюк.

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