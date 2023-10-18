Байден ставитиме жорсткі питання Ізраїлю, однак робитиме це як "друг", – Білий дім

Джо Байден запланував зустріч з політичним та військовим керівництвом Ізраїлю у середу 18 жовтня. У Білому домі заявили, що він хоче поставити непрості питання, але робитиме це як союзник країни у цьому протистоянні.

Джо Байден вже прибув до Ізраїлю – президентський борт здійснив посадку в аеропорту Тель-Авіву. Американський лідер занепокоєний ескалацією конфлікту, зокрема ударом по лікарні у Газі.

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Мета візиту Джо Байдена

Речник Білого дому Джон Кірбі під час польоту Байдена до Ізраїлю розповів, що президент США планує зустрітися з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та ізраїльським військовим кабінетом.

Також Джо Байден дізнається про плани та цілі Ізраїлю на найближчий час. Речник наголосив, що це будуть "непрості" питання.

Він ставитиме жорсткі запитання, він ставитиме їх як друг, як справжній друг Ізраїлю, але він ставитиме їм деякі питання,

– наголосив Кірбі.

Він відмовився розголошувати, що саме Байден запитуватиме у ізраїльської влади, окрім того "які їхні плани на майбутнє".Окрім цього, президент США зустрінеться з ізраїльськими службами швидкого реагування та сім’ям, які втратили рідних під час нападу ХАМАС.

Що ще відомо про візит США