Байден пропонуватиме включити нові країни до Радбезу ООН на зустрічі в Нью-Йорку, – ЗМІ

Президент США Джо Байден на зустрічі Генасамблеї ООН у Нью-Йорку закличе розширити Раду безпеки організації. Зокрема, туди можуть увійти 5 – 6 нових членів.

Наразі ж Радбез ООН має 5 постійних членів. Це США, Франція, Китай, Велика Британія і Росія.

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До Радбезу ООН можуть увійти нові країни

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі зазначив, що президент США звернеться до 193 країн-членів ООН з проханням "поглянути на архітектуру Ради безпеки". Зокрема, Байден вважає, що Радбез ООН має бути "більш інклюзивним і всеосяжним".

Ми просто вважаємо, що настав час обговорити архітектуру організації. Я думаю, що президент Байден, Сполучені Штати, підтримав би збільшення кількості членів,

– сказав Кірбі.

Журналісти видання The Telegraph, посилаючись на власні джерела стверджують, що Байден хоче запропонувати включити до ради Індію, Бразилію, Німеччину, Японію та ПАР. Таким чином загалом постійних членів організації стане 10 або 11 країн.

Радбез ООН також обирає у свою організацію 10 непостійних країн-членів. Вони входять до ради на дворічний термін.

Слід зазначити, що реформа Ради Безпеки потребує внесення змін до Статуту ООН. Однак журналісти підкреслили, що в цьому питанні існує потенційна перешкода з боку Китаю та Росії, оскільки запропонована реформа може зменшити їхні повноваження накладати вето на резолюції та перешкоджати санкціям.

Водночас Кірбі достеменно не сказав, чи означатиме включення нових країн у Радбез ООН зміну правил застосування права вето або структури членства.

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