Путін не має наміру зупиняти війну проти України, але він програє, – Байден

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня приїздив до США з офіційним візитом. Там він зустрівся з Джо Байденом.

Під час спільної пресконференції президент США наголосив, що російський диктатор Владімір Путін не планує закінчувати війну. Про це пише 24 канал.

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Байден вкотре засудив дії Путіна

Він пригадав подвиги українських військових, які звільнили вже не одне місто від загарбників з моменту вторгнення Росії. Байден не сумнівається у тому, що Путін приречений на поразку.

Україна перемогла у битвах за Київ, Харків, Херсон. Пане Зеленський, ви показали, що шукаєте справедливого миру. А Путін не має намірів зупинити цю несправедливу війну. Ми підтримуватимемо вас стільки, скільки це буде необхідно,

– сказав Байден.

Візит Зеленського до США: останні новини

Володимир Зеленський 21 грудня приїжджав до США. Він зустрівся з американським президентом Джо Байденом і виступив перед Конгресом.

Близько 19:00 ЗМІ повідомили, що Зеленський уже в США. Згодом про це сказали офіційно – о 20:19 відповідне повідомлення з'явилось у телеграм-каналі президента.

Близько 22:00 розпочались переговори між американським та українським лідерами. Одразу стало відомо, що Зеленський передав Байдену нагороду та лист солдата, з яким він зустрівся напередодні у Бахмуті.

Після брифінгу з Джо Байденом Володимир Зеленський вирушив до Конгресу США, де перед засіданням зустрівся зі спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі. Крім того, президент розповів про свій візит до Бахмута і подарував конгресменам прапор, який йому передали захисники міста.