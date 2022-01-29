Байден заявив, що США скоро перекинуть групу військових у Східну Європу
Джерело:Білий дім
У США вирішили направити невелику кількість американських військ у країни НАТО в Східній Європі. Таке рішення там ухвалили на тлі загрози нового нападу Росії на України.
Про це повідомив американський президент Джо Байден. Він поспілкувався з журналістами на військово-повітряній базі Ендрюс після повернення з Піттсбурга.
До теми США не виключають нападу Росії на Україну: попередили про ймовірні провокації
Що Байден розповів про свої наміри
Американський лідер наголосив, що перекине війська до Східної Європи вже найближчим часом, але конкретніших дат він не називав. "Не дуже багато (військових – 24 канал)", – уточнив президент США.
Напередодні Пентагон привів 8 500 військових у підвищену бойову готовність для можливого розгортання у країнах НАТО в Східній Європі. Слова Байдена свідчать про те, що певна кількість з них відправиться туди вже дуже скоро. Як пишуть у ЗМІ, більшість військ, ймовірно, приєднаються до сил швидкого реагування НАТО.Зверніть увагу! Напередодні президент Зеленський застеріг, якщо почнеться повномасштабна війна, вона буде й на кордонах деяких країн НАТО.
В Україну війська США вводити не планують
Втім, як зазначили в американському оборонному відомстві, США не мають намірів перекидати свої сили в Україні. Якщо Кремль таки піде на нове вторгнення, Захід насамперед завдасть ударів по російській економіці.
Військова допомога від Вашингтона
У січні Україна отримала потужну оборонну допомогу від США. Американські літаки вже 4 рази приземлялися у Києві й на цьому у Вашингтоні зупинятися не планують.
- Вперше борт зі США прибув до України у ніч проти 22 січня. Тоді привезли, зокрема, 90 тонн летальної зброї.
- Наступного дня у "Борисполі" прийняли другу партію військової допомоги з 80 тоннами летального озброєння.
- 25 січня Вашингтон передав сучасне обладнання та боєприпаси для Збройних сил України.
- Згодом, 28 січня американський літак доставив у Київ 81 тонну патронів різного калібру.
Байден поспілкувався із Зеленським: дивіться відео