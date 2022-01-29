Байден заявив, що США скоро перекинуть групу військових у Східну Європу

У США вирішили направити невелику кількість американських військ у країни НАТО в Східній Європі. Таке рішення там ухвалили на тлі загрози нового нападу Росії на України.

Про це повідомив американський президент Джо Байден. Він поспілкувався з журналістами на військово-повітряній базі Ендрюс після повернення з Піттсбурга.

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Що Байден розповів про свої наміри

Американський лідер наголосив, що перекине війська до Східної Європи вже найближчим часом, але конкретніших дат він не називав. "Не дуже багато (військових – 24 канал)", – уточнив президент США.

Напередодні Пентагон привів 8 500 військових у підвищену бойову готовність для можливого розгортання у країнах НАТО в Східній Європі. Слова Байдена свідчать про те, що певна кількість з них відправиться туди вже дуже скоро. Як пишуть у ЗМІ, більшість військ, ймовірно, приєднаються до сил швидкого реагування НАТО.

В Україну війська США вводити не планують

Напередодні президент Зеленський застеріг, якщо почнеться повномасштабна війна, вона буде й на кордонах деяких країн НАТО.

Втім, як зазначили в американському оборонному відомстві, США не мають намірів перекидати свої сили в Україні. Якщо Кремль таки піде на нове вторгнення, Захід насамперед завдасть ударів по російській економіці.

Військова допомога від Вашингтона

У січні Україна отримала потужну оборонну допомогу від США. Американські літаки вже 4 рази приземлялися у Києві й на цьому у Вашингтоні зупинятися не планують.

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