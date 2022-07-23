росія здатна на все: у Байдена занепокоєні безпекою Зеленського

У Вашингтоні стурбовані безпекою Президента України. Адже він має справу з жорстоким противником, який здатен на все.

Через те Америка має продемонструвати витримку і стійкість. Про це заявив радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

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У Вашингтоні хвилюються за Зеленського

США стурбовані безпекою Зеленського, тому що "це лідер країни, що воює, має справу з противником, який безжальний, жорстокий і здатний практично на все".

Частиною нашої мети в Україні є здатність продемонструвати силу, стійкість, витримку, спритність, спроможність, що матиме певний вплив на нашу здатність стримувати інших,

– заявив радник Байдена.

Зеленський подякував Байдену за новий пакет допомоги

"Критично важлива потужна зброя дасть змогу зберегти життя наших воїнів і пришвидшить звільнення нашої землі від російського агресора. Ціную стратегічну дружбу між нашими народами. Разом до перемоги!" – написав Президент.

До нового пакета допомоги входить необхідне військове обладнання. Мовиться про:

4 РСЗВ HIMARS,

36 000 боєприпасів 105-міліметрового калібру,

командно-штабні машини,

протитанкову зброю,

580 дронів Phoenix Ghost,

запчастини та інше приладдя.

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