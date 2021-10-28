Bayraktar по окупантах: як соцмережі відреагували на перше використання ЗСУ безпілотника
Джерело:24 канал
Військові ЗСУ 26 жовтня застосували ударний безпілотник Bayraktar TB2 на Донбасі. У Кремлі та їхніх посіпак з цього приводу закономірна істерика, а в українців – привід для гордощів та певної іронії.
Хоч передумова використання не надто приємна – безпілотником довелося відганяти артилерію ворога, який цілу ніч і ранок бомбив селище Гранітне на Донеччині. Внаслідок обстрілу один український військовий загинув, ще один зазнав поранення.
Нагадаємо Збройні сили вперше застосували безпілотники Bayraktar на Донбасі: потужне відео
Що у соцмережах кажуть про Bayraktar на Донбасі
Дуже швидко застосування безпілотників стало топ-темою обговорення у соцмережах. У твітері Bayraktar на момент написання цього матеріалу було на третій сходинці трендів. За відповідним хештегом можна було знайти понад 11 тисяч твітів.
Тренди твітера 28 жовтня / Скриншот
Здебільшого українці схвально відгукуються про те, що ЗСУ дали відсіч ворогу і показали свої зуби. Адже, справді, за допомогою безпілотника знищили гармату бойовиків – з неї обстрілювали мирні населені пункти.
Офіцер ЗСУ Роман Кулик назвав це серйозним та показовим рішенням, яке "матиме далекосяжні наслідки".
Дієва демонстрація спроможності ЗСУ ефективно використовувати сучасні ударні безпілотні комплекси. Огень!
– написав Роман Кулик.
Активіст Сергій Стерненко іронічно відзначив, що ударом зачепило і російське телебачення. А у профілі "когнитивныйдиссонанс" нагадали, що історичний удар безпілотником відбувся на тлі флешмобу "Батько наш Бандера". Збіг? Ймовірно, але не точно.
Батько наш Бандера, Україна мати,
разом з Bayraktar'ом, кацапів будем чіпувати!
– написав твітерянин.
З цього приводу встигли наробити і мемів, як ось цей:
Продовження незабаром… / Картинка з фейсбуку Goni мемаси
Іронізують користувачі, порівнюючи використання безпілотника з іншими подіями у Росії. Наприклад, з виставкою похоронних речей зіставив твітерянин Сергей Нещадим.
Чи ось із раптовою забороною ввозити із Туреччини мандарини. Безпілотники, нагадаємо, виробляє саме ця країна.
Мандарин у росіян немає, хто винен? – ЗСУ! / Картинка з твітеру n6j1K0PZH4vMK0y
Що відомо про Bayraktar TB2?Це турецький ударний безпілотник нового покоління. Його активно застосовують у збройних конфліктах, зокрема на Близькому Сході. Дрон може нести керовані протитанкові ракети й авіаційні бомби.
У 2019 році Україна закупила 6 турецьких безпілотників Bayraktar TB2 компанії Roketsan. Перший ударний безпілотник війська ЗСУ отримали у липні 2021 року. Його випробували на аеродромі під Миколаєвом. До цього випадку безпілотники не застосовували на Донбасі.
Джерело: Вікіпедія
Мандарини вже завинили / Скриншот твіту з профілю ДревляниН
Важлива думка Шахтарі знаходитимуть протиповітряні комплекси, – Костенко про наслідки через Bayraktar
Момент застосування Bayraktar на Донбасі: дивіться відео
Головне про застосування Bayraktar на Донбасі
- Бойовики 26 жовтня гатили по селищу Гранітне, пошкодивши будинки мирного населення. Згодом вони вбили одного українського військового, ще одного важко поранили.
- Тоді за наказом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в районі ООС вперше застосували безпілотник Bayraktar.
- Застосування Bayraktar викликало істерику у Росії та проросійських бойовиків.
- Дії ЗСУ засудила і Німеччина. Мовляв, Україна породжує насилля і це не сприяє мирному врегулюванню. Втім, посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Україна має законне право себе захищати.