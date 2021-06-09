Бекіров назвав заочний вирок в окупованому Криму спробою залякування

Так званий "суд" в окупованому Сімферополі виніс заочний вирок у справі Едема Бекірова. Сам колишній політв'язень вважає, що це чергова спроба налякати народ.
Бекірова "засудили" до 7 років ув'язнення та штрафу у 150 тисяч рублів. Ексбранець Кремля каже, ще вчора прокурори просили лише 4 роки, за ніч цей термін збільшився до 7.
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З Росією ніхто не хоче вести справи, – Бекіров
Якщо людей заочно засуджують до таких довгих термінів, то що можна сказати про тих людей, які зараз там перебувають? Це 105 осіб, які засуджені незаконно. Тому з цією державою ніхто в світі не хоче спілкуватися або вести будь-які справи,
– сказав Едем Бекіров.
Судовий процес провели, аби залякати народ
Колишній політв'язень вважає, що цей судовий процес – спеціально для залякування народу, аби той "сидів тихо". Бекіров має намір подавати апеляцію на таке судове свавілля.
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Зазначимо, що в окупованому Сімферополі Бекірова засудили за сфабрикованою справою про виготовлення та перевезення вибухових речовин.
Що відомо про ув'язнення Едема Бекірова?
Чоловіка затримали у 2018 році на межі з окупованим Кримом.На півострів Бекіров їхав, аби побачити родину. Окупанти "приписали" йому транспортування 10 кілограмів тротилу та більше ніж сотні патронів. Додому політв'язня вдалось повернути у вересні 2019 року в рамках великого обміну полоненими.