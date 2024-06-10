Можуть бути серйозні наслідки: які перспективи позбавлення Угорщини права голосу в ЄС

Угорщина з липня по грудень 2024 року має головувати в Раді Європи. Однак Бельгія, яка зараз очолює цей законодавчий орган, закликає позбавити права голосу Будапешт через його позицію "блокування та вето" рішень Євросоюзу з важливих питань.

Політолог Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що реалізувати ініціативу Бельгії щодо Угорщини буде доволі складно. Також цей процес триватиме доволі довго.

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Потужний сигнал

Це питання має пройти певні процедури. Спочатку Угорщина отримає попередження – країні буде надана можливість пояснити, чому вона діє всупереч цінностям Європейського Союзу.

Якщо цей механізм не спрацює, тоді буде залучено наступний: відбудеться голосування кваліфікованої більшості Ради Європи.

З огляду на час, це доволі тривала процедура. Проте як політичний сигнал, адже вкотре з'являється ідея обмежити можливості Угорщини на право вето, він доволі потужний,

– зауважив Чаленко.

Він може стати тригером щодо можливості долучення Угорщини до внутрішньоєвропейських програм. Також це може стати приводом для аудиту Будапешта щодо виконання європейських регламентів, що імовірно призведе до обмеження його фінансування з боку ЄС.

"Цей процес, навіть якщо не вдасться обмежити Угорщину у праві голосування, може запустити "ефект доміно" та створити токсичний фон присутності Будапешту всередині Євросоюзу. Крім того, опосередковано він може мати дуже серйозні наслідки", – зазначив Ігор Чаленко.

Останні гучні заяви керівництва Угорщини

Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан вкотре висловився щодо війни в Україні, яку розв'язала Росія, зазначивши, що буцімто Київ хоче втягнути у військовий конфлікт увесь світ. На думку Орбана, у такий спосіб Україна нібито матиме більше шансів на перемогу.

Водночас прем'єр Угорщини вважає, що громадяни його країни мають триматися далі від війни, адже залучення до неї суперечить національним інтересам Будапешта.

Погрози Владіміра Путіна західним країнам, які надають військову допомогу Україні, викликали занепокоєння очільника МЗС Угорщини Петер Сіярто. Він заговорив щодо необхідності мирних переговорів та "негайне припинення вогню" в Україні.

Сіярто підкреслив, що позиція Угорщини полягає в тому, що "мир повинен бути досягнутий якомога швидше".

Раніше Угорщина наклала вето на резолюцію Ради Європи, яка визнає формулу миру України. Сіярто пояснив позицію своєї країни тим, що ЄС потрібно було взяти до уваги "інші мирні плани". Також він знову згадав про необхідність "справжніх мирних перемовин".