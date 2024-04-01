США програли у В'єтнамі, – Годжес натякнув, що перевага Росії у снарядах не ключова
Джерело:"Голос Америка"
На фронті Росія все ще зберігає кількісну перевагу в військових, боєприпасах та обладнанні. Водночас екскомандувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес заявив, що це не є ключовим фактором у війні.
За інформацією розвідки Британії, Кремль, ймовірно, вербує 30 000 нових військових на місяць. Також окупанти використовують в рази більше артилерійських снарядів, ніж Україна. Проте, за словами Годжеса, здатність Росії використовувати кількісну перевагу є обмеженою.
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Російська армія стикається з проблемами
За словами колишнього командувача Сухопутних військ США в Європі, оглядачі багато говорять про нестачу боєприпасів в Україні, втрати серед військових, втрату Авдіївки. Водночас ми не так часто чуємо про "справжні проблеми" в російській армії.
Авдіївка впала 5 тижнів тому, а росіяни не змогли з цього скористатись, бо не мають спроможності,
– підкреслив він.
Росіяни не можуть скористатись значною перевагою в артилерійських снарядах, адже втратили багато досвідчених офіцерів та сержантів. Також українці значно більш вмотивовані, ніж росіяни, адже захищають свою Батьківщину.
Війна – це не лише про математику і хто має більше людей – ми програли у В'єтнамі і в Афганістані,
– пояснив Годжес, провівши аналогію з війнами, в яких брали участь США.
Ситуація на фронті: останні новини
- На Сході окупанти не припиняють своїх штурмів. Після захоплення Авдіївки вони зосередились на лінії населених пунктів Бердичі – Семенівка – Орлівка – Тоненьке. Росіяни намагаються увірватися у Семенівку та шукають слабке місце в обороні ЗСУ.
- На Південному напрямку також не вщухають обстріли. Ворог вдається до комбінованих повітряних атак і хоче виснажити системи ППО. Окупанти тероризують Херсонщину, чи не щодня вони запускають туди ракети.
- Росія поширює інформацію про нібито повторний наступ на Харків. На це відреагував Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, зауваживши, що на цьому напрямку створюють фортифікаційні споруди, систему загороджень. Він пригадав, що саме на Харківщині ворог уже зазнав обвалу фронту, тому друга спроба стане для нього фатальною.