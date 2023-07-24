Чорноморський флот втече з Криму: у США назвали зброю, яка потрібна Україні
Джерело:Бен Годжес
Сили оборони України намагаються зробити окупований Крим непридатним для російських військових. Для цього Україні потрібне далекобійне озброєння.
Колишній командувач американськими силами в Європі генерал у відставці Бен Годжес заявив, що з боку США було б розумно передати Україні далекобійні ракети ATACMS.
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Україні потрібні ракети ATACMS
Годжес зазначив, що ракети ATACMS змусять чорноморський флот Росії передислокуватися з окупованого Криму до Новоросійська.
Українські сили працюють над тим, щоб зробити Крим непридатним для російських військ. Було б розумно, якби ми допомогли їм з ATACMS тощо. Чорноморський флот буде змушений передислокуватися до Новоросійська,
– написав генерал у відставці.
Яка ситуація з передачею Україні ATACMS
- Україна тривалий час просить США поставити нашим військовим далекобійні ракети ATACMS. Попри те, що Британія і Франція вже вирішили постачати Україні свої типи далекобійних ракет, Вашингтон поки не планує це робити.
- У Пентагоні кажуть, що у США недостатньо ATACMS для передачі Україні. Також заступник міністра оборони з політичних питань Колін Каль вважає, що ця зброя зараз не потрібна ЗСУ.
- Водночас у США тиснуть на Джо Байдена, щоб той врешті-решт ухвалив рішення щодо передачі ATACMS.
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Джо Байден і Володимир Зеленський обговорюють постачання далекобійних ракет ATACMS.
- Водночас Салліван заявив, що не може розповісти, яким буде результат переговорів щодо постачання ATACMS.
- Нещодавно Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україні потрібні далекобійні ракети. Глава держави зазначив, що в Росії значно більше зброї, аніж в Україні.
- Відтак, президент висловив сподівання, що в України будуть принаймні рівні спроможності з Росією. Водночас Зеленський наголосив, що питання передачі далекобійної зброї передусім залежить від США.