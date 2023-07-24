Чорноморський флот втече з Криму: у США назвали зброю, яка потрібна Україні

Сили оборони України намагаються зробити окупований Крим непридатним для російських військових. Для цього Україні потрібне далекобійне озброєння.

Колишній командувач американськими силами в Європі генерал у відставці Бен Годжес заявив, що з боку США було б розумно передати Україні далекобійні ракети ATACMS.

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Україні потрібні ракети ATACMS

Годжес зазначив, що ракети ATACMS змусять чорноморський флот Росії передислокуватися з окупованого Криму до Новоросійська.

Українські сили працюють над тим, щоб зробити Крим непридатним для російських військ. Було б розумно, якби ми допомогли їм з ATACMS тощо. Чорноморський флот буде змушений передислокуватися до Новоросійська,

– написав генерал у відставці.

Яка ситуація з передачею Україні ATACMS

Україна тривалий час просить США поставити нашим військовим далекобійні ракети ATACMS. Попри те, що Британія і Франція вже вирішили постачати Україні свої типи далекобійних ракет, Вашингтон поки не планує це робити.

У Пентагоні кажуть, що у США недостатньо ATACMS для передачі Україні. Також заступник міністра оборони з політичних питань Колін Каль вважає, що ця зброя зараз не потрібна ЗСУ.

Водночас у США тиснуть на Джо Байдена, щоб той врешті-решт ухвалив рішення щодо передачі ATACMS.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Джо Байден і Володимир Зеленський обговорюють постачання далекобійних ракет ATACMS.

Водночас Салліван заявив, що не може розповісти, яким буде результат переговорів щодо постачання ATACMS.

Нещодавно Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україні потрібні далекобійні ракети. Глава держави зазначив, що в Росії значно більше зброї, аніж в Україні.

Відтак, президент висловив сподівання, що в України будуть принаймні рівні спроможності з Росією. Водночас Зеленський наголосив, що питання передачі далекобійної зброї передусім залежить від США.

. Росія використовує чорноморський флот в Криму для атак по портовій інфраструктурі Півдня України. Також росіяни випускають ракети з кораблів у Чорному морі по решті міст в Україні.