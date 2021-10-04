Без відставки Разумкова: відомий порядок денний позачергового засідання Ради
Джерело:телеграм-канал "Железный нардеп"
Позачергове засідання Верховної Ради заплановане на четвер, 7 жовтня. Однак, попередньо, під час нього не розглядатимуть питання відставки Дмитра Разумкова.
Як сказав сам Разумков під час погоджувальної ради, позачергове засідання почнеться о 16:00.
Актуально Разумков з іронією прокоментував відмову "Слуг народу" від зустрічі з ним
Відповідна пропозиція, за словами спікера парламенту, надійшла від 153 народних депутатів.
Сьогодні зранку (4 жовтня – 24 канал) надійшла від 153 народних депутатів пропозиція про проведення позачергового засідання. Воно планується на четвер, як завжди о 16:00,
– заявив Разумков.
Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк оприлюднив порядок денний позачергового засідання. У переліку законодавчих ініціатив не було пункту про голосування за відставку Разумкова. Натомість більшість документів передбачали зміни деяких законів України щодо пенсій.
Планується, що 7 жовтня парламентарі розглянуть законопроєкти:
- № 4038 про осучаснення та підвищення розмірів пенсій;
- № 4041 про встановлення розміру мінімальної пенсії за віком на рівні мінімальної заробітної плати;
- № 2810 про скасування збільшення пенсійного віку для виходу на пенсію за віком на пільгових умовах та за вислугу років;
- № 5606 про уточнення порядку виплати пенсії;
- № 4031 про підвищення розміру пенсійних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- № 4566 пропонує збільшити розмір мінімальної зарплати у 2021 році до розміру не нижче фактичного прожиткового мінімуму;
- № 5605 про державну соціальну підтримку дітей війни.
Що відомо про відставку Разумкова
- 30 вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія доручив видати підписні листи для зняття Разумкова з посади. У той же день листи вже готові і їх можна забрати в Апараті Ради.
- Спікер Ради запевнив, що у нього немає конфліктів зі "Слугою народу". Перед тим політик казав, що за власним бажанням у відставку не піде. Він покине посаду лише, якщо так вирішать народні депутати.
Наразі головним кандидатом, який може замінити Разумкова, є Руслан Стефанчук. Зараз він обіймає посаду першого заступника голови Верховної Ради.
Повний текст публікації Ярослава Железняка:
Щодо позачергового в четвер. Питання: 4038, 4041, 2810, 5606, 4031, 4566, 5605