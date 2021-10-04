Без відставки Разумкова: відомий порядок денний позачергового засідання Ради

4 жовтня 2021 , 14:01
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Джерело:

телеграм-канал "Железный нардеп"

Позачергове засідання Верховної Ради заплановане на четвер, 7 жовтня. Однак, попередньо, під час нього не розглядатимуть питання відставки Дмитра Разумкова.

Як сказав сам Разумков під час погоджувальної ради, позачергове засідання почнеться о 16:00. 

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Відповідна пропозиція, за словами спікера парламенту, надійшла від 153 народних депутатів. 

Сьогодні зранку (4 жовтня – 24 канал) надійшла від 153 народних депутатів пропозиція про проведення позачергового засідання. Воно планується на четвер, як завжди о 16:00,
– заявив Разумков.

ЗМІ пишуть, що під час цього засідання парламент може розглянути відставку спікера Разумкова. Натомість Разумков уточнив, що позачергове ніяк не пов'язане з його відставкою.

Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк оприлюднив порядок денний позачергового засідання. У переліку законодавчих ініціатив не було пункту про голосування за відставку Разумкова. Натомість більшість документів передбачали зміни деяких законів України щодо пенсій.

Планується, що 7 жовтня парламентарі розглянуть законопроєкти:

  • № 4038 про осучаснення та підвищення розмірів пенсій;
  • № 4041 про встановлення розміру мінімальної пенсії за віком на рівні мінімальної заробітної плати;
  • № 2810 про скасування збільшення пенсійного віку для виходу на пенсію за віком на пільгових умовах та за вислугу років;
  • № 5606 про уточнення порядку виплати пенсії;
  • № 4031 про підвищення розміру пенсійних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • № 4566 пропонує збільшити розмір мінімальної зарплати у 2021 році до розміру не нижче фактичного прожиткового мінімуму;
  • № 5605 про державну соціальну підтримку дітей війни.

Що відомо про відставку Разумкова

Наразі головним кандидатом, який може замінити Разумкова, є Руслан Стефанчук. Зараз він обіймає посаду першого заступника голови Верховної Ради.

Повний текст публікації Ярослава Железняка:

Щодо позачергового в четвер. Питання: 4038, 4041, 2810, 5606, 4031, 4566, 5605

 
 
Автор: Альона Захарова