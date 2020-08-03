Кількість зареєстрованих безробітних в Україні за останній тиждень скоротилася на 5,7 тисяч осіб. Це значно менший показник у порівнянні з попередніми даними.

Минулого тижня Державна служба зайнятості зареєструвала 12,8 тисячі нових безробітних, проте їхня загальна кількість скоротилася до 506,4 тисячі осіб, показник скорочення безробіття за тиждень становив на 5,7 тисяч менше безробітних. Про це пише Інтерфакс Україна.

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Державна служба зайнятості повідомила також про зменшення кількості осіб, які отримують допомогу по безробіттю, за тиждень їхня кількість скоротилася на 4,5 тисячі – до 426,4 тисячі безробітних.

Однак показник кількості осіб, які отримують допомогу по безробіттю все одно залишився на 84,5% вищим, ніж той самий показник на цю дату у 2019 році, а загальна кількість безробітних, згідно із відомостями, вища майже на 80%.

Раніше Національний банк України у своєму інфляційному звіті за липень повідомив, що, на відміну від їхніх прогнозів, рівень безробіття у 2020 році досягне 10%, а не попередньо прогнозованих 9,5%.

Довідка. Загалом за час карантину, спричиненого пандемією COVID-19, Держслужба зайнятості зареєструвала 395,5 тисяч нових безробітних і почала виплату допомоги 325,5 тисячам безробітних.