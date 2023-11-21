Били С-300, "Іскандером" і "Шахедами": Генштаб розповів про нічний удар по Україні

Вночі російські військові вкотре атакували Україну. Окупанти били балістикою, крилатою ракетою та дронами-камікадзе.

Загалом росіяни випустили 5 ракет й 11 "Шахедів". Більшість повітряних цілей ворога вдалося знищити.

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Що відомо про нічну таку російських загарбників

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі

Цієї ночі окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 4 зенітні керовані ракети С-300 та крилату ракету "Іскандер-К". Окрім того, застосували 11 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету "Іскандер-К" та 10 ударних БпЛА. Руйнувань та пошкоджень зазнали Центральна міська лікарня в місті Селидове Донецької області, будівля шахти "Котляревська" та інша цивільна інфраструктура,

– повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Зауважимо, що Повітряні сили повідомляли про атаку "Шахедів" з Півдня ще близько 20 години. Також сповіщали про ракетну небезпеку. Детальніше про нічну повітряну тривогу й атаку окупантів читайте тут

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