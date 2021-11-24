Підтримуємо тісні контакти, – у Білому домі відреагували на можливу відправку озброєнь в Україну
Джерело:Білий дім
На тлі стягування військ Росії до кордонів американські ЗМІ повідомили, що США можуть надати додаткову зброю Україні. Однак в адміністрації Джо Байдена наразі не підтвердили, але й не спростували цю інформацію.
Про це під час брифінгу 23 листопада розповіла прессекретарка Білого дому Джен Псакі. Вона також нагадала, що Джо Байден раніше розпорядився надати Україні військову допомогу в розмірі до 60 мільйонів доларів коштом міноборони США.
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Ми підтримуємо тісні контакти з українським керівництвом, але мені нема чого анонсувати сьогодні,
– зазначила речниця.
З її слів, за нинішньої адміністрації Сполучених Штатів "неодноразово демонстрували, що можуть використовувати низку інструментів для протидії шкідливій активності Росії".Зверніть увагу! Журналісти CNN писали, що довідалися від кількох джерел, що у Білому домі зараз обговорюють новий пакет допомоги Україні, куди входить і летальна зброя.
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