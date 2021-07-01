У Білому домі відреагували на слова Путіна про інцидент в Чорному морі
Джерело:твітер Білого дому
Володимир Путін назвав інцидент з британським есмінцем нібито провокацією з британської та американської сторони. У Білому домі заявили, що США прагнуть рухатись в напрямку більш передбачуваних відносин з Росією.
Таку заяву в США зробили щодо заяв Путіна про британський есмінець. Прессекретар Джена Псакі прокментувала це під час пресконференції в Білому домі.
До теми Путін заявив, що Росія могла б потопити британський есмінець поблизу Криму
У США відповіли на слова Путіна
Байден оголосив про низку далекоглядних дій у цьому відношенні, без сумнівів, це визначає нашу стратегію,
– заявила Джена Псакі.
Також вона відповіла на питання, чи був інцидент у Чорному морі спланованою операцією Великої Британії та США. Псакі запевнила, що не володіє інформацією для того, щоб це прокоментувати.
Інцидент з британським есмінцем у Чорному морі: коротко
- Росія 23 червня заявила, що нібито відкрила попереджувальний вогонь по британському есмінцю через входження у "територіальні води Росії".
- У Міноборони Британії це заперечили та розповіли, що Росія не відкривала вогонь по кораблю Королівського флоту поблизу тимчасово окупованого Криму.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ця провокація з боку Росії є наочним доказом української позиції.
- Борис Джонсон зазначив, що судно законно перебувало у міжнародних водах поблизу тимчасово окупованого Криму.
- Ба більше, у посольстві США в Києві висловили свою підтримку Британії та Україні.
- Натомість президент Росії назвав прохід судна поблизу берегів Криму начебто провокацією.