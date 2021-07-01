У Білому домі відреагували на слова Путіна про інцидент в Чорному морі

Володимир Путін назвав інцидент з британським есмінцем нібито провокацією з британської та американської сторони. У Білому домі заявили, що США прагнуть рухатись в напрямку більш передбачуваних відносин з Росією.

Таку заяву в США зробили щодо заяв Путіна про британський есмінець. Прессекретар Джена Псакі прокментувала це під час пресконференції в Білому домі.

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У США відповіли на слова Путіна

Байден оголосив про низку далекоглядних дій у цьому відношенні, без сумнівів, це визначає нашу стратегію,

– заявила Джена Псакі.

Також вона відповіла на питання, чи був інцидент у Чорному морі спланованою операцією Великої Британії та США. Псакі запевнила, що не володіє інформацією для того, щоб це прокоментувати.

Інцидент з британським есмінцем у Чорному морі: коротко