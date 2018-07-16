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Білий дім звільнив критика Росії з Ради нацбезпеки США напередодні зустрічі Путіна і Трампа

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Річард Хукер
Річард Хукер / NDC - News

29 червня, за кілька тижнів до саміту Володимира Путіна і Дональда Трампа у Гельсінкі, з Ради національної безпеки США було звільнено активного критика Росії та прихильника НАТО полковника у відставці Річарда Хукера.

Причини відсторонення з посади цього "антикремлівського яструба" суперечливі, пише The Daily Beast.

Читайте також: Зустріч віч-на-віч з Путіним була важливою для Трампа із трьох причин, – CNN

Незрозуміло, чи змусили Хукера піти, або ж його служба у відомстві підійшла до логічного завершення. В останні 15 місяців він був відповідальним щодо питань Росії, Європи і НАТО.

Хукер став останнім співробітником РНБ США, який залишив свій пост відтоді, як новий радник Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон почав перебудовувати під себе впливовий політичний орган, йдеться у статті.

Як і Хукер, Болтон довго вважав Росію стратегічною загрозою для Америки і звинувачував Путіна в тому, що він збрехав Трампу щодо втручання РФ в американські вибори 2016 року,
– зауважує видання.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США
Джерело: 24 Канал
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