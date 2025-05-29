Росіяни пропонують провести наступний етап переговорів щодо війни в Україні 2 червня. У Білому домі підтримали ідею переговорів наступного тижня.

Там сподіваються, що Україна візьме участь у зустрічі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на брифінг речниці Білого дому Керолайн Левітт.

"Ми сподіваємося, що Росія і Україна візьмуть участь у прямих переговорах і обговореннях наступного тижня в Стамбулі. І ми віримо, що ця зустріч відбудеться. І це зустріч, до якої президент (Трамп - ред.) закликав і спонукав ці дві сторони зібратися разом і вести прямі переговори", - сказала Леввіт.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт відповіла, чи візьмуть участь представники США у потенційних переговорах між Україною та Росією. Про це вона сказала у четвер, 29 травня, під час брифінгу у Вашингтоні.

«Ми дамо вам знати, якщо президент планує надіслати свого представника», — сказала Левітт, відповідаючи на запитання журналістів.

Вона також зазначила, що у США очікують проведення зустрічі між українською та російською сторонами вже наступного тижня в Стамбулі.

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«Президент заохочував і закликав ці дві сторони зібратися разом і провести прямі переговори. І президент чітко дав зрозуміти з самого початку цього конфлікту, що він хоче бачити цей конфлікт вирішеним за столом переговорів, а не на полі бою, і він сказав про це обом лідерам, знову ж таки, як публічно, так і приватно», — повідомила Левітт.