У Білому домі відповіли на пропозицію Путіна про дебати

Путін заявив, що хоче найближчим часом онлайн поспілкуватися із Джо Байденом. У Білому домі кажуть: президент дуже зайнятий і не може ось так за першим покликом викроїти час.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі зазначила: Джо Байден зараз заклопатаний і їде у відрядження в Джорджію.

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Мені нема про що вам повідомити, якщо говорити про майбутні переговори. Президент завтра буде в Джорджії, і буде дуже зайнятий,

– сказала Джен Псакі.

Вона нагадала, що Байден вже провів один телефонну розмову з Путіним. До того ж є інші світові лідери, з якими президент США ще не встиг провести переговори.

Пропозиція Путіна поговорити

Володимир Путін запропонував главі Джо Байдену поспілкуватися у прямому ефірі.

Путін уточнив, що не хоче відкладати справу і готовий якнайшвидше це зробити.

На вихідних він з'їздить в тайгу на відпочинок, тож попросив це врахувати.

Лідер країни-агресорки запропонував на вибір 2 дати для спілкування з Байденом: 19 або 22 березня.

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