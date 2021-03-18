У Білому домі відповіли на пропозицію Путіна про дебати

Путін заявив, що хоче найближчим часом онлайн поспілкуватися із Джо Байденом. У Білому домі кажуть: президент дуже зайнятий і не може ось так за першим покликом викроїти час.
Джерело:Интерфакс
Прессекретарка Білого дому Джен Псакі зазначила: Джо Байден зараз заклопатаний і їде у відрядження в Джорджію.
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Мені нема про що вам повідомити, якщо говорити про майбутні переговори. Президент завтра буде в Джорджії, і буде дуже зайнятий,
– сказала Джен Псакі.
Вона нагадала, що Байден вже провів один телефонну розмову з Путіним. До того ж є інші світові лідери, з якими президент США ще не встиг провести переговори.
Пропозиція Путіна поговорити
- Володимир Путін запропонував главі Джо Байдену поспілкуватися у прямому ефірі.
- Путін уточнив, що не хоче відкладати справу і готовий якнайшвидше це зробити.
- На вихідних він з'їздить в тайгу на відпочинок, тож попросив це врахувати.
- Лідер країни-агресорки запропонував на вибір 2 дати для спілкування з Байденом: 19 або 22 березня.
Путін запропонував Байдену дебати: дивіться відео
Дебати Байдена і Путіна: що передувало
- В одному з інтерв'ю Байден назвав Путіна вбивцею.
- Передувало цьому те, що нацрозвідка офіційно заявила: Росія втручалась у вибори у США і намагалась очорнити кандидатуру Байдена.
- Байден наголосив, що це справа рук Путіна, тому він за це заплатить.
- У відповідь Росія відкликала свого посла з США до Москви, аби обговорити подальші стосунки між країнами.
- У Кремлі вимагають від Байдена вибачень за "хамство".
- Путін відреагував на ситуацію словами: "хто як обзивається, той так і називається".