"Вже настає прозріння": чи зрадять Орбан та Лукашенко Путіна

Попри те, що більшість цивілізованого світу засудила агресію Росії проти України, деякі країни продовжують стосунки з Москвою. Зокрема Білорусь та Угорщина. Проте, як тільки стане зрозуміло, що Україна перемагає у війні, в Угорщини, наприклад, настане "прозріння" і вона одразу може стати ледь не найкращим другом нашої держави.

Таке "прозріння" вже наступає. Про це 24 Каналу розповів політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він нагадав, що 13 лютого відбувся візит міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто до Білорусі. Такого не було впродовж останнього періоду, щоб хтось з країн ЄС приїздив до Алєксандра Лукашенко.

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Білорусі та Угорщині стало очевидно, що Україна не програє

На його думку, схоже, що саме через Угорщину відбуваються контакти вже в публічній площині з владою Білорусі, яка толерує російській агресії. Хай там як, Угорщина є членом Європейського Союзу та НАТО.

Для чого Сійярто туди приїхав? Нібито говорити про "мирні переговори". Звісно, що Україна до цього ставиться негативно: якого дідька ви розмовляєте про наші "мирні переговори", не допомагаючи Україні? Адже саме Білорусь надала свою територію для наступу росіян в Україну, а Угорщина не підтримує санкції проти Росії,

– нагадав експерт.

Він зауважив, що це відбувається, тому що Білорусі та Угорщині стало очевидним, що Україна не програє. Особливо після того, як Володимир Зеленський відвідав Європейську Раду. Там він виступав перед європарламентарями. А Орбан дивився на нього з "кислим" обличчям.

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Якщо вдасться вирвати Білорусь з лещат Росії, це буде перемога

Клочок вважає, що це також є свідченням того, що Угорщину на сьогодні утримують у складі Євросоюзу різними методами. Адже виключати її не можна, хоча Росія провокує, а Угорщина спекулює на цьому, – це стане поганим прецедентом.

Якщо вдасться вирвати з російських лещат Білорусь, це буде перемога на міжнародному рівні,

– зазначив політичний експерт.

За його словами, якщо хоч одна країна, яка раніше була за Путіна, заявить, що підтримує Україну (так, вони "перевзулися в повітрі" – потім з цим розберемося), потужність Росії набагато просяде.

"Важливо не тільки протистояння зброєю, але й важлива дипломатична робота, яка наразі проводиться", – наголосив Валерій Клочок.

Візит глави МЗС Угорщини Петера Сійярто до Білорусі