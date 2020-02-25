Білорусь почне імпортувати нафту трубопроводом Одеса – Броди: що відомо
З березня 2020 року Білорусь розпочне імпортувати нафту українським нафтопроводом Одеса – Броди. Закуповувати планують азербайджанську та російську нафту.
Про початок імпорту нафти Білоруссю на свої нафтопереробні заводи заявив заступник голови концерну "Белнефтехим" Володимир Сизов, повідомляє "Интерфакс-Запад".
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Білорусь почне імпорт нафти на свої нафтопереробні заводи (НПЗ) українським нафтопроводом Одеса – Броди в березні 2020 року,
– повідомив Сизов.
За його словами, наразі триває робота щодо закупівлі альтернативної нафти з використанням південного маршруту, через Україну. Нафтопровід Одеса – Броди використовують, тому що цей варіант є найекономнішим, швидким та надійним.
Сизов також додав, що можлива закупівля як азербайджанської, так і російської нафти. "Обсяг – кілька танкерів", – прокоментував заступник голови концерну.
Зверніть увагу! Посол України в Білорусі Ігор Кизим заявив, що Україна готова до транзиту нафти для білоруських нафтопереробних заводів (НПЗ) через нафтопровід Одеса – Броди.
Що відомо про нафтові суперечки між Росією та Білоруссю
- На початку 2020 року Росія припинила подачу нафти на нафтопереробні заводи Білорусі, тому що нових контрактів не було. Це протривало кілька днів.
- Однак за результатами трьох телефонних переговорів Лукашенка з Путіним та Медведєвим сторони таки домовилася про постачання нафти без контракту. Тоді ж Лукашенко доручив забезпечити поставки нафти з альтернативних джерел.
- Білоруський президент хотів залучити до цього США або Саудівську Аравію. На думку експертів, до такого кроку Лукашенко вдався, щоб шантажем вибороти для своєї держави кращі умови.
- Згодом Лукашенко заявив, що російська сторона не виконує раніше досягнутих домовленостей про ціни на газ для республіки при продажу "Газпрому" білоруської газотранспортної системи.
- Росія таки відмовила Білорусі в знижках на нафту і газ. Остання змогла домогтися лише того, аби не платити премії постачальникам.