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      Білорусь почне імпортувати нафту трубопроводом Одеса – Броди: що відомо

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      У березні Білорусь почне імпортувати нафту трубопроводом Одеса – Броди / rbc.ua

      З березня 2020 року Білорусь розпочне імпортувати нафту українським нафтопроводом Одеса – Броди. Закуповувати планують азербайджанську та російську нафту.

      Про початок імпорту нафти Білоруссю на свої нафтопереробні заводи заявив заступник голови концерну "Белнефтехим" Володимир Сизов, повідомляє "Интерфакс-Запад".

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      Білорусь почне імпорт нафти на свої нафтопереробні заводи (НПЗ) українським нафтопроводом Одеса – Броди в березні 2020 року,
      – повідомив Сизов.

      За його словами, наразі триває робота щодо закупівлі альтернативної нафти з використанням південного маршруту, через Україну. Нафтопровід Одеса – Броди використовують, тому що цей варіант є найекономнішим, швидким та надійним.

      Сизов також додав, що можлива закупівля як азербайджанської, так і російської нафти. "Обсяг – кілька танкерів", – прокоментував заступник голови концерну.

      Зверніть увагу! Посол України в Білорусі Ігор Кизим заявив, що Україна готова до транзиту нафти для білоруських нафтопереробних заводів (НПЗ) через нафтопровід Одеса – Броди.

      Що відомо про нафтові суперечки між Росією та Білоруссю

      • На початку 2020 року Росія припинила подачу нафти на нафтопереробні заводи Білорусі, тому що нових контрактів не було. Це протривало  кілька днів.
      • Однак за результатами трьох телефонних переговорів Лукашенка з Путіним та Медведєвим сторони таки домовилася про постачання нафти без контракту. Тоді ж Лукашенко доручив забезпечити поставки нафти з альтернативних джерел.
      • Білоруський президент хотів залучити до цього США або Саудівську Аравію. На думку експертів, до такого кроку Лукашенко вдався, щоб шантажем вибороти для своєї держави кращі умови.
      • Згодом Лукашенко заявив, що російська сторона не виконує раніше досягнутих домовленостей про ціни на газ для республіки при продажу "Газпрому" білоруської газотранспортної системи.
      • Росія таки відмовила Білорусі в знижках на нафту і газ. Остання змогла домогтися лише того, аби не платити премії постачальникам.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини Азербайджану Нафта Новини Росії Одеса – Броди Новини Білорусі
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