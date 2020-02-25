Білорусь почне імпортувати нафту трубопроводом Одеса – Броди: що відомо

З березня 2020 року Білорусь розпочне імпортувати нафту українським нафтопроводом Одеса – Броди. Закуповувати планують азербайджанську та російську нафту.

Про початок імпорту нафти Білоруссю на свої нафтопереробні заводи заявив заступник голови концерну "Белнефтехим" Володимир Сизов, повідомляє "Интерфакс-Запад".

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Білорусь почне імпорт нафти на свої нафтопереробні заводи (НПЗ) українським нафтопроводом Одеса – Броди в березні 2020 року,

– повідомив Сизов.

За його словами, наразі триває робота щодо закупівлі альтернативної нафти з використанням південного маршруту, через Україну. Нафтопровід Одеса – Броди використовують, тому що цей варіант є найекономнішим, швидким та надійним.

Сизов також додав, що можлива закупівля як азербайджанської, так і російської нафти. "Обсяг – кілька танкерів", – прокоментував заступник голови концерну.

Зверніть увагу! Посол України в Білорусі Ігор Кизим заявив, що Україна готова до транзиту нафти для білоруських нафтопереробних заводів (НПЗ) через нафтопровід Одеса – Броди.

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