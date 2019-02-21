Білорусь продає Україні вугілля з окупованого Донбасу, – ЗМІ

У 2018 році Білорусь експортувала до України кам'яного вугілля на 50,36 мільйона доларів. Це у 798 разів більше, аніж у 2017 році.

Обсяги експорту антрациту з Білорусі до України за рік зросли у 307 разів та становили 8,82 мільйона доларів. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики Білорусі.

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Однак, у даних українського Держстату імпорт вугілля з Білорусі не відображено взагалі.

У Білорусі покладів вугілля мало. В основному вони представлені бурим вугіллям. Антрациту в Білорусі немає взагалі. Тож єдиним джерелом цього вугілля могла стати лише його купівля в інших країнах.

Журналісти "Радыё Свабода" стверджують, що вугілля до Білорусі могло потрапити з шахт на тимчасово окупованому Донбасі. Зокрема, це вугілля купує компанія "ДТЕК" Ріната Ахметова та державна компанія Центренерго, яку планували приватизувати наприкінці 2018 року.

Що відомо про "Центренерго"?Це енергетична компанія, яка займається виробництвом та постачанням електроенергії на гуртовий ринок. Частка компанії у загальному обсязі виробленої електроенергії країни складає 8%, а в обсязі виробленої теплової енергії — 18%.

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Журналісти зазначають, що новим способом постачання вугілля з окупованого Донбасу державна компанія зацікавилась після того, як у 2016 році потрапила у скандал через купівлю вугілля у бойовиків. Однак, у компанії Ахметова журналістам повідомили, що вугілля з Білорусі не купують.

Білорусь також найбільше продавала кам’яного вугілля у країни СНД та до Литви. Антрацит Білорусь найбільше продавала до СНД та країн ЄС, зокрема до Польщі.

Вугілля класу антрацит з тимчасово окупованих територій Донбасу напівлегально потрапляє до Польщі. Прибутки від цього отримує, зокрема, лідер терористичної організації "ЛНР" Ігор Плотницький.