Режим Лукашенка почав "полювання на відьом": затримали рідних добровольця, який захищав Україну

Режим самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка чинить тиск на родини білоруських добровольців, які воюють на боці України. Так, затримали рідних бійця, який загинув під Лисичанськом.

До родини воїна приходять вже не вперше, вони й перед цим мали проблеми. Про це 24 каналу розповів журналіст білоруської служби "Радіо Свобода" Валерій Калиновський.

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Приходять до рідних добровольців та опозиційних політиків

Він також повідомив, що проблеми з режимом Лукашенка мають і рідні політичних діячів, які виїхали з території Білорусі. Так, рідні білоруських опозиційних політиків стали своєрідними заручниками режиму.

Це одна з гілок терору, що запровадив Лукашенко на всі території Білорусі,

– підкреслив Калиновський.

Крім того, не варто виключати, що це робиться через бажання або під тиском російського диктатора Владіміра Путіна.

Є близько 10 справ проти білорусів, які хотіли боронити Україну

Ба більше, попри терор режиму Лукашенка, білоруси продовжують виїжджати та вступати до лав Збройних Сил, щоб допомагати нам боротися з ворогом. Відомо про випадки, коли чоловіків затримували на кордонах.

Їх арештовують в Білорусі та відправляють до судів. Вже є близько 10 таких кримінальних проваджень та арештів,

– повідомив журналіст білоруської служби "Радіо Свобода".

Утім, якою є кількість білорусів, що допомагають нам захищати Україну, невідомо, бо це воєнна таємниця. На думку Калиновського, їх кілька підрозділів.

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