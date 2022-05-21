Білоруський батальйон Кастуся Калиновського став полком

Батальйон білоруських добровольців імені Кастуся Калиновського реорганізували в полк. У нього увійдуть 2 підрозділи.

Батальйон білоруських добровольців увійшов до складу Збройних сил України ще в березні. Його назвали на честь національного героя та одного з керівників національно-визвольного повстання білорусів, поляків, українців та литовців.

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Батальйон Калиновського став полком

Батальйон білоруських добровольців імені Кастуся Калиновського реорганізували в полк.

Враховуючи масштаби завдань, які стоять перед білоруськими воїнами, переходимо до наступного етапу створення національної військової частини. Оголошується створення Білоруського полку імені Кастуся Калиновського,

– мовиться у повідомленні.

До складу полку увійдуть:

батальйон "Літвін";

батальйон "Волат".

"Перемога буде за нами. Хай живе Білорусь! Слава Україні!", – підсумували захисники.

Полк входить до складу Інтернаціонального легіону територіальної оборони України. Бажання білоруських добровольців боротися разом з українцями проти російських окупантів підтримала опозиціонерка Світлана Тихановська. Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав їх "божевільними громадянами". В білоруському МВС 26 березня заявили, що вони знають про 50 учасників батальйону, і на них усіх чекає кримінальна відповідальність.

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Війна в Україні: останні новини

У Генштабі ЗСУ розповіли, що російські окупанти зосереджують основні зусилля на Півдні та Сході України. Зокрема, вони намагаються вести наступ вздовж усієї лінії зіткнення на Донбасі. Водночас загарбники обстрілюють населені пункти з артилерії.

Також росіяни обстрілюють Сумщину. Окрім цього, вони вдруге спробували прорвати кордон. Однак українським захисникам вдалось зупинити їхній наступ. Попри це, найближчим часом штурм може відновитися.

За словами заступниці міністра оборони Ганна Маляр, окупанти не мають переваги у повітрі. Однак ризик ворожих ракетних ударів залишається на всій території нашої держави.

Водночас українські бійці продовжують знищувати російських загарбників. Зокрема, на Запоріжжі українські бійці знешкодили приблизно 50 російських військових та знищили 20 одиниць ворожої техніки.

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