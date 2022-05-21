Білоруський батальйон Кастуся Калиновського став полком

21 травня 2022 , 22:51
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм полку Калиновського

Батальйон білоруських добровольців імені Кастуся Калиновського реорганізували в полк. У нього увійдуть 2 підрозділи.

Батальйон білоруських добровольців увійшов до складу Збройних сил України ще в березні. Його назвали на честь національного героя та одного з керівників національно-визвольного повстання білорусів, поляків, українців та литовців.

Зауважте Загинув командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського

Батальйон Калиновського став полком

Батальйон білоруських добровольців імені Кастуся Калиновського реорганізували в полк.

Враховуючи масштаби завдань, які стоять перед білоруськими воїнами, переходимо до наступного етапу створення національної військової частини. Оголошується створення Білоруського полку імені Кастуся Калиновського,
– мовиться у повідомленні.

До складу полку увійдуть:

  • батальйон "Літвін";
  • батальйон "Волат".

"Перемога буде за нами. Хай живе Білорусь! Слава Україні!", – підсумували захисники.

Зверніть увагу! Полк входить до складу Інтернаціонального легіону територіальної оборони України. Бажання білоруських добровольців боротися разом з українцями проти російських окупантів підтримала опозиціонерка Світлана Тихановська. Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав їх "божевільними громадянами". В білоруському МВС 26 березня заявили, що вони знають про 50 учасників батальйону, і на них усіх чекає кримінальна відповідальність.

Полк Кастуся Калиновського реорганізували у батальйон: дивіться відео

Цікаво Буде підкріплення: президент Чехії дозволив 103 громадянам своєї країни приєднатися до ЗСУ

Війна в Україні: останні новини

  • У Генштабі ЗСУ розповіли, що російські окупанти зосереджують основні зусилля на Півдні та Сході України. Зокрема, вони намагаються вести наступ вздовж усієї лінії зіткнення на Донбасі. Водночас загарбники обстрілюють населені пункти з артилерії.
  • Також росіяни обстрілюють Сумщину. Окрім цього, вони вдруге спробували прорвати кордон. Однак українським захисникам вдалось зупинити їхній наступ. Попри це, найближчим часом штурм може відновитися.
  • За словами заступниці міністра оборони Ганна Маляр, окупанти не мають переваги у повітрі. Однак ризик ворожих ракетних ударів залишається на всій території нашої держави.
  • Водночас українські бійці продовжують знищувати російських загарбників. Зокрема, на Запоріжжі українські бійці знешкодили приблизно 50 російських військових та знищили 20 одиниць ворожої техніки.

Варто подивитися – білоруський батальйон імені Кастуся Калиновського увійшов до складу ЗСУ

 

Автор: Ольга Котів