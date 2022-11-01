Жодного дня без бавовни: біля Антонівського мосту знову гучно

Ввечері 1 листопада у тимчасово окупованому Херсоні знов прогриміли вибухи. Кажуть, що гучно було у районі Антонівського мосту.

Інформацію про вибухи поширили у соцмережах, передає 24 канал.

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За попередніми даними, приліт був по переправі, яку збудували окупанти. Однак офіційного підтвердження цього наразі немає. Зауважимо, що вибухи у районі Антонівського мосту – не рідкість. Останнім часом їх чути ледь не щодня.

Вибухи у районі Антонівського мосту: останні новини

Про вибухи у районі мосту повідомили ввечері 30 жовтня. Окупанти традиційно заявляли, нібито ЗСУ запустили ракети HIMARS по Антонівському мосту. Однак "надпотужне" російське ППО з усім "впоралося". Очевидно, з "усім", крім колони техніки та барж.

Увечері 29 жовтня на Херсонщині знову розквітла "бавовна". Вона навідала окупантів біля переправи поблизу Антонівського моста.

Вибухи у районі Антонівського мосту прогриміли і 21 жовтня. Місцеві телеграм-канали заявили про те, що чути роботу ППО, однак те, наскільки вона є вдалою – зрозуміти важко.

Чому важливий Антонівський міст

Ще 20 липня – після першого удару по мосту біля Антонівки – британська розвідка писала, що цей міст є вкрай важливим для логістики російської армії. Адже цим шляхом Росія може доставляти на правий берег Дніпра забезпечення для військових чи взагалі вивести свої війська з окупованої території.

Додамо, що поки ЗСУ продовжують просуватися вперед у Херсонській області, росіяни укріплюють свої оборонні позиції поблизу Херсона, готуючись до приходу українських захисників. Нещодавно керівник головного управління розвідки Кирило Буданов публічно припустив, що ЗСУ вже до кінця цієї осені зможуть звільнити тимчасово окупований Херсон, де так міцно засіли російські загарбники. Буданов не часто робить публічні заяви стосовно ходу війни, однак зазвичай його припущення справджуються.

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