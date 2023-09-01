Ворог уже готовий попрощатися з деякими територіями біля Бахмута, – боєць ЗСУ
Українські воїни рухаються вперед на Бахмутському напрямку. Є передумови щодо того, що окупанти морально готові розпрощатися з окремими населеними пунктами.
Про це 24 Каналу сказав майор Збройних Сил України, заступник командира тактичної групи "Азов" Родіон Кудряшов, наголосивши, що певні позиції ЗСУ вигідніші за ті, які займають окупанти.
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Як ЗСУ виграти битву за Бахмут
Кудряшов зазначив, що, аби "відкрити замок", який "повісили" безпосередньо на Бахмут, потрібно спочатку відкрити фланги. Після того місто відкриється саме собою. Адже загарбники свого часу теж перерізали логістичні сполучення й заходили з флангів.
Ми зробимо все для того, щоб ворог мав скрутне становище щодо підвезення боєприпасів, своїх тилових підрозділів,
– наголосив майор ЗСУ.
Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав захисників і дав завдання "дотиснути" Кліщіївку. За словами Кудряшова, ці побажання він висловив під час розмови із солдатами після гарячої літньої кампанії на Бахмутському напрямку.
Воїн певен, що Сили оборони України спроможні виконати це завдання – для цього потрібен час, планування та вдалий крок щодо штурмових дій.
Окупанти готові залишити деякі позиції на Бахмутському напрямку: дивіться відео
Росія готова піти з деяких територій біля Бахмута
Майор ЗСУ вважає, що звільнення таких населених пунктів, як Андріївка, Кліщіївка та Курдюмівка – це питання часу.
На мою думку, ворог уже морально готовий розпрощатися з цими населеними пунктами,
– сказав Кудряшов.
Адже, пояснив він, певні позиції, які займають ЗСУ, вигідніші, ніж ті, що залишаються за окупантами. Тому найближчим часом літня кампанія ознаменується здобуттям певних територій і позицій противника. І наші захисники матимуть великий оперативний успіх саме на ділянці Бахмута.
Бої за Бахмут: останні новини
- На Сході тривають запеклі бої між російськими загарбниками та українськими захисниками. Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що в районі Бахмута противник втрачає позиції, проте намагається їх повернути, по декілька разів на день контратакуючи підрозділи ЗСУ.
- На Бахмутському напрямку росіяни щоденно зазнають шалених втрат. Керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш розповів, що наша розвідка, БпЛА контролюють територію, не дозволяючи противнику просуватися вперед.
- ЗСУ просуваються на південному фланзі Бахмутського напрямку. Як зазначив пресофіцер 26 артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков, на цьому напрямку наші воїни притискають окупантів аж за залізницею. Водночас на північному фланзі тривають активні оборонні дії.