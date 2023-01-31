ЗСУ випереджають розвідувальні групи ворога біля Херсона, за добу позбавили їх 5 човнів, – Єрін

31 січня 2023, 13:08
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Окупанти, хоч і не готують наступальних дій поблизу Херсона, але й не зупиняють там діяльність своїх диверсійно-розвідувальних груп. Особливо активно це відбувається між островами.

Про це в ефірі телемарафону розповів керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Євген Єрін, передає 24 Канал.

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Він повідомив, що ворог постійно запускає в акваторію Дніпра, на острови поблизу Херсона, диверсійно-розвідувальні групи.

 Але наші оборонці пильно стежать за цим напрямком. За минулу добу знищили мінімуму 5 легких моторних човнів із групами окупантів,
– зазначив Єрін.

Також керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку зазначив, що 30 січня російська армія обстріляла Херсон з Градів та 120-міліметрових мінометів. Мета загарбників – залякати місцеве населення і поширити панічні настрої.

Херсон перебуває під регулярним обстрілом ворога

Російські окупанти не припиняють обстрілювати Херсон. Місто регулярно перебуває під ворожими обстрілами.

  • 19 січня центр міста знову опинився під атакою загарбників. Вони обстріляли житлові будинки.
  • А протягом 20 січня російські бойовики здійснили 36 обстрілів території Херсонської області. Сам Херсон російські окупанти обстріляли 11 разів. 
  • 21 січня на Львівщину привезли хворих з Херсона. Це наймасовіша медична евакуація з початку війни. Щоб забрати усіх людей, було залучено 26 карет швидких.
  • 29 січня місто опинилося під масованим ударом ворога. Ворог гатив по житлових кварталах міста. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що ворог обстріляв обласну клінічну лікарню Херсону.

Автор: Альона Захарова