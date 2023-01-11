Росіяни пробували просунутися на Луганщині, але зазнали нищівних втрат

Збройні Сили України ведуть бої на околицях Кремінної на Луганщині. Тим часом окупанти мають серйозні проблеми на цій ділянці фронту – вони вже почали кидати у бій своїх кадрових військових.

Про це 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він додав, що атаки на місто не припиняються.

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Спроби ворога атакувати несуть невдачу

Речник наголосив, що ворог намагається контратакувати на напрямках – Червонопопівка, Білогорівка, Площанка, Стельмахівка.

Але наражається спочатку на вогневе ураження, а потім відкидається нашими військами. Всі ці спроби несуть невдачу,

– наголосив він.

За його словами, за минулу добу окупанти втратили на цьому напрямку 74 вбитими, 113 пораненими, а також один танк, міномет і два автомобілі.

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Ситуація довкола Кремінної на Луганщині: останні новини

Збройні Сили України вже наблизилися до околиць міста Кремінна на Луганщині. Однак через певні обставини рішучий наступ ЗСУ на місто відтерміновується.

Поблизу Кремінної ворог стягує війська та техніку. Окупанти готові будь-якою ціною утримувати місто, бо воно має важливе логістичне значення для російської армії.

За інформацією розвідки, російське командування, найімовірніше, розглядатиме тиск довкола Кремінної як загрозу правому флангу свого Бахмутського напрямку, який вони вважають ключовим для забезпечення будь-якого майбутнього наступу з метою окупації решти Донецької області.