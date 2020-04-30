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      Біля військових складів в Балаклії спалахнула пожежа: що відомо – відео

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      У Балаклії загорівся сухостій: загрози арсеналу немає
      У Балаклії загорівся сухостій: загрози арсеналу немає / Пресцентр ДСНС

      Поблизу військових складів у Балаклії на Харківщині сталася пожежа. Рятувальники кажуть, що загорілися суха трава та сміття. Загрози для арсеналу немає, оскільки інцидент трапився по інший від нього бік. На складах боєприпасів у Балаклії кілька разів лунали вибухи, востаннє – восени 2019-го року.

      У ДСНС в Харківській області повідомили, що займання сталося приблизно о 12 дня 29 квітня на виїзді з Балаклії, а саме на окружній дорозі, передає "Суспільне".

      Зверніть увагу Україну очікують нові масштабні пожежі вже влітку: що прогнозують науковці

      За словами речника відомства Ігора Лупандіна:

      • горіли суха трава та сміття,
      • площа пожежі становила майже 350 квадратних метрів,
      • участь у гасінні брали три відділення,
      • загрози розповсюдження не було.

      Додамо, відповідно до відео, які опублікували в мережі пожежа була досить великою.

      Дивіться відео пожежі поблизу складів боєприпасів у Балаклії

      В Балаклее опять что-то горит

      Posted by ХС • Харьков on  Wednesday, 29 April 2020

      До теми Основна версія вибухів у Балаклії – підрив зсередини, – Арахамія

      Вибухи на складах боєприпасів у Балаклії: коротко

      2017 рік

      • Вперше тут почали вибухати боєприпаси в березні 2017 році.
      • Інцидент стався після того, як на арсеналі спалахнула пожежа.
      • Внаслідок вибухів загинули дві жінки – одна з них через місяць від осколкового поранення.
      • Сотні будинків було зруйновані або пошкоджено.
      • З 7-кілометрової зони ураження відбулася евакуація місцевих жителів, також у межах небезпечної зони заборонили польоти та обмежили рух на дорогах.
      • СБУ кваліфікувала інцидент як диверсію.
      • За словами колишнього генпрокурора Юрія Луценка, слідство встановило, що з території Росії прибув безпілотник, який скинув заряди. Це і стало причиною вибуху.
      • Згідно з висновками слідчої комісії, арсенал підірвали не з безпілотника, а з землі.

      2018 рік

      • Ще одна пожежа на арсеналі сталася в травні 2018 року
      • На території, де проводили розмінування, сталося загоряння трави.
      • У підсумку вогонь перейшов до військових складів і там почали вибухати боєприпаси.
      • Площа пожежі на території військового арсеналу становила 35 гектарів.

      2019 рік

      • Останній інцидент стався в листопалі 2019 року.
      • На технічній території Центральної артилерійської бази забезпечення боєприпасами проходила планова утилізація.
      • У підсумку тут пролунало щонайменше 20 вибухів у спеціально обладнаному котлі.
      • В результаті 3 військовослужбовців загинули та ще 4 зазнали поранень.

      Вибухи, боєприпаси, Харківська область, Балаклія, калинівк, Україна
      Найбільші вибухи на складах боєприпасів в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Зауважимо, що останнім часом Україну охопили лісові пожежі. Наймасштабніші з них сталися у Чорнобильскій зоні та на Житомирщині. Причина – місцеве населення спалювало сухостій і зрештою вогонь перекинувся на ліси. У середині квітня Верховна Рада у 18 разів збільшила штрафи для паліїв сухої трави. 

      Штрафи за підпал трави інфографіка 24 канал
      Нові штрафи за підпал трави чи пошкодження лісу / Інфографіка 24 каналу

      Чому не можна спалювати суху траву та листя: відео 24 каналу

       

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: ДСНС Вибухи у Балаклії Новини Харкова Пожежа Новини України
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