Біля військових складів в Балаклії спалахнула пожежа: що відомо – відео

Поблизу військових складів у Балаклії на Харківщині сталася пожежа. Рятувальники кажуть, що загорілися суха трава та сміття. Загрози для арсеналу немає, оскільки інцидент трапився по інший від нього бік. На складах боєприпасів у Балаклії кілька разів лунали вибухи, востаннє – восени 2019-го року.

У ДСНС в Харківській області повідомили, що займання сталося приблизно о 12 дня 29 квітня на виїзді з Балаклії, а саме на окружній дорозі, передає "Суспільне".

Зверніть увагу Україну очікують нові масштабні пожежі вже влітку: що прогнозують науковці

За словами речника відомства Ігора Лупандіна:

горіли суха трава та сміття,

площа пожежі становила майже 350 квадратних метрів,

участь у гасінні брали три відділення,

загрози розповсюдження не було.

Додамо, відповідно до відео, які опублікували в мережі пожежа була досить великою.

Дивіться відео пожежі поблизу складів боєприпасів у Балаклії

До теми Основна версія вибухів у Балаклії – підрив зсередини, – Арахамія

Вибухи на складах боєприпасів у Балаклії: коротко

Вперше тут почали вибухати боєприпаси в березні 2017 році.

Інцидент стався після того, як на арсеналі спалахнула пожежа.

Внаслідок вибухів загинули дві жінки – одна з них через місяць від осколкового поранення.

Сотні будинків було зруйновані або пошкоджено.

З 7-кілометрової зони ураження відбулася евакуація місцевих жителів, також у межах небезпечної зони заборонили польоти та обмежили рух на дорогах.

СБУ кваліфікувала інцидент як диверсію.

За словами колишнього генпрокурора Юрія Луценка, слідство встановило, що з території Росії прибув безпілотник, який скинув заряди. Це і стало причиною вибуху.

Згідно з висновками слідчої комісії, арсенал підірвали не з безпілотника, а з землі.

Ще одна пожежа на арсеналі сталася в травні 2018 року

На території, де проводили розмінування, сталося загоряння трави.

У підсумку вогонь перейшов до військових складів і там почали вибухати боєприпаси.

Площа пожежі на території військового арсеналу становила 35 гектарів.

Останній інцидент стався в листопалі 2019 року.

На технічній території Центральної артилерійської бази забезпечення боєприпасами проходила планова утилізація.

У підсумку тут пролунало щонайменше 20 вибухів у спеціально обладнаному котлі.

В результаті 3 військовослужбовців загинули та ще 4 зазнали поранень.



Найбільші вибухи на складах боєприпасів в Україні / Інфографіка 24 каналу

Зауважимо, що останнім часом Україну охопили лісові пожежі. Наймасштабніші з них сталися у Чорнобильскій зоні та на Житомирщині. Причина – місцеве населення спалювало сухостій і зрештою вогонь перекинувся на ліси. У середині квітня Верховна Рада у 18 разів збільшила штрафи для паліїв сухої трави.



Нові штрафи за підпал трави чи пошкодження лісу / Інфографіка 24 каналу

Чому не можна спалювати суху траву та листя: відео 24 каналу