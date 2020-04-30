Біля військових складів в Балаклії спалахнула пожежа: що відомо – відео
Поблизу військових складів у Балаклії на Харківщині сталася пожежа. Рятувальники кажуть, що загорілися суха трава та сміття. Загрози для арсеналу немає, оскільки інцидент трапився по інший від нього бік. На складах боєприпасів у Балаклії кілька разів лунали вибухи, востаннє – восени 2019-го року.
У ДСНС в Харківській області повідомили, що займання сталося приблизно о 12 дня 29 квітня на виїзді з Балаклії, а саме на окружній дорозі, передає "Суспільне".
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За словами речника відомства Ігора Лупандіна:
- горіли суха трава та сміття,
- площа пожежі становила майже 350 квадратних метрів,
- участь у гасінні брали три відділення,
- загрози розповсюдження не було.
Додамо, відповідно до відео, які опублікували в мережі пожежа була досить великою.
Дивіться відео пожежі поблизу складів боєприпасів у Балаклії
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Вибухи на складах боєприпасів у Балаклії: коротко
2017 рік
- Вперше тут почали вибухати боєприпаси в березні 2017 році.
- Інцидент стався після того, як на арсеналі спалахнула пожежа.
- Внаслідок вибухів загинули дві жінки – одна з них через місяць від осколкового поранення.
- Сотні будинків було зруйновані або пошкоджено.
- З 7-кілометрової зони ураження відбулася евакуація місцевих жителів, також у межах небезпечної зони заборонили польоти та обмежили рух на дорогах.
- СБУ кваліфікувала інцидент як диверсію.
- За словами колишнього генпрокурора Юрія Луценка, слідство встановило, що з території Росії прибув безпілотник, який скинув заряди. Це і стало причиною вибуху.
- Згідно з висновками слідчої комісії, арсенал підірвали не з безпілотника, а з землі.
2018 рік
- Ще одна пожежа на арсеналі сталася в травні 2018 року
- На території, де проводили розмінування, сталося загоряння трави.
- У підсумку вогонь перейшов до військових складів і там почали вибухати боєприпаси.
- Площа пожежі на території військового арсеналу становила 35 гектарів.
2019 рік
- Останній інцидент стався в листопалі 2019 року.
- На технічній території Центральної артилерійської бази забезпечення боєприпасами проходила планова утилізація.
- У підсумку тут пролунало щонайменше 20 вибухів у спеціально обладнаному котлі.
- В результаті 3 військовослужбовців загинули та ще 4 зазнали поранень.
Найбільші вибухи на складах боєприпасів в Україні / Інфографіка 24 каналу
Зауважимо, що останнім часом Україну охопили лісові пожежі. Наймасштабніші з них сталися у Чорнобильскій зоні та на Житомирщині. Причина – місцеве населення спалювало сухостій і зрештою вогонь перекинувся на ліси. У середині квітня Верховна Рада у 18 разів збільшила штрафи для паліїв сухої трави.
Нові штрафи за підпал трави чи пошкодження лісу / Інфографіка 24 каналу
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