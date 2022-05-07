Бійці ЗСУ знищили ворожий безпілотник "Форпост", який коштує 7 мільйонів доларів

Українські захисники продовжують давати гідну відсіч російським окупантам. Щодня наші хлопці й дівчата завдають противнику значних втрат.

ЗСУ з усіх сил завдають ударів окупантам, й наближають їхню армію до зубожіння. Так, 7 травня сили ППО на Півдні України "приземлили" ще один російський безпілотник – ударний БПЛА "Форпост". Про це повідомила служба зв'язків з громадськістю Повітряне командування "Південь".

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Бійці ЗСУ знищили ворожий безпілотник "Форпост"

Підрозділи повітряного командування "Південь" мали на меті розвідати розташування об'єктів цивільної та військової інфраструктури півдня країни. Під час проведення цієї операції їм пощастило не тільки виявити, а й знищити, черговий розвідувально-ударний БПЛА "Форпост".

Безпілотний апарат такого типу коштує понад 7 мільйонів доларів. Він може нести озброєння – контейнер з ракетою протитанкового ракетного комплексу.

Здається, російська армія вже ніколи не буде "другою у світі" – її чекає справжнє розорення. Досягти такої цілі їм допоможуть українські захисники.

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