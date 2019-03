Бізнес кандидатів у президенти та їхніх родин

З олігархами у своїх полум'яних передвиборчих програмах мають намір боротися чи не всі кандидати. А які у них самих стосунки та зв'язки з бізнесом? Чи є серед них – потенційні олігархи?

За визначенням олігарх – це представник великого капіталу з надмірним впливом у медіа та владі, що становить значну загрозу для стабільності та успіху держави.

Тому стаття 103 Конституції чітко вказує: "Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку".

Президентська влада не має використовуватися задля власних інтересів. Так само – президент повинен дбати про успішність і заможність усієї держави, а не "сім'ї".

Аналітики YouControl провели дослідження "З яким бізнесом пов’язані ТОП-10 кандидатів у Президенти" і поділилися з 24 каналом цією інформацією.

Забігаючи вперед – мало хто з нинішніх кандидатів може похвалитися, що він чи його родина далекі від великого бізнесу.

Які кандидати були проаналізовані

Це кандидати, рейтинг яких був сформований за даними:

• загальнонаціонального дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова (7-14 лютого 2019);

• опитування Соціологічної групи "Рейтинг" (19-28 лютого 2019 року);

• опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) (8-20 лютого 2019).

Розказуємо про першу п'ятірку.

Бізнес Зеленського

ЗЕ!кандидату буде складно розпрощатися зі своїми бізнес-угіддями. Вони не малі, в тому числі – в іноземних офшорних юрисдикціях. Зокрема, Володимир Зеленський повністю володіє чи має вагомі долі в компаніях:

• 100% у ТОВ "Кіноквартал" (Основний вид діяльності – Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм);

• 99,99% у ТОВ "Студія Квартал-95" (Організування інших видів відпочинку та розваг);

• 22,5% у ТОВ "Анімаційна студія 95" (Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм);

• 18,75% у ТОВ "Квартал-Концерт" (Театральна та концертна діяльність);

• 18% у ТОВ "Студія Квартал 95" (Організація будівництва будівель);

• 16,7% у ТОВ "Продюсерський Центр "Ліга Сміху" 16,7% (Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. У.);

• 15% у ТОВ "Фіш-Хаус" (Діяльність ресторанів).



Володимир Зеленський – дуже успішний бізнесмен

Також він має долю до 15% в кількох компаніях, одна з яких (ТОВ "Квартал ТВ") входить у відому фінансово-промислову групу (ФПГ) "Приват". А заснована Зеленським громадська організація "Молодіжний Центр "Ліга Сміху" є частиною ФПГ "ТММ".

Окрім цього, потенційний лідер передвиборчих перегонів є акціонером або бенефіціарним власником в іноземних компаніях:

• Megiritano Ventures Ltd (Британські Віргінські Острови);

• Vilhar Holdings Limited (Кіпр);

• Aldorante Limited (Кіпр);

• GREEN FAMILY LTD;

• Film Heritage inc (Беліз);

• San Tommaso S.R.L. (Італія).

Потенційна майбутня перша леді України – Олена Зеленська, також успішна бізнес-вумен. Дружина політика-новачка наразі володіє: 0,01% ТОВ "Студія Квартал-95", має четверть ТОВ "Зеларі Фіш"(що займається переробленням та консервуванням риби, ракоподібних і молюсків). Також вона акціонер Aldorante Limited і бенефіціарний власник у Film Heritage inc, San Tommaso S.R.L.

(Не)бізнес Порошенка

Чинний президент має той чи інший зв’язок з понад сотнею компаній в найрізноманітніших сферах. Найчастіше Петра Порошенка асоціюють з брендом Roshen, який об’єднує в собі десятки різних виробництв по всій Україні. Однак цю компанію Президент передав через кілька років після обіцянок продати у "сліпий траст".

Натомість він досі є бенефіціаром не лише в українських "солодких" компаній, а й у різного роду рошенівських представництвах:

• Bonbonetti Choco Edesipari Korlatolt Felelossegu Tarsasag і Choco Bonita Edesipari es Kereskedelmi Korlatolt Felelossegu Tarsasag, Угорщина;

• Roshen-Polska, Польша;

• Uzdaroji akcine bendrove "ROSHEN", Литва;

• АТ Ліпецька Кондитерська Фабрика "РОШЕН", Росія;

• Limited Liability Company "Roshen Shanghai foodstuff", КНР;

• Limited Liability Company "Roshen Georgia", Грузія;

• ТОВ "Grand Кондитер", Казахстан;

• ТОВ "Рошен-Бел", Білорусь;

•ТОВ "DeLuxe Сауда", Казахстан.



Петро Порошенко все ще є бенефіціаром ряду компаній

Та на цьому бізнес-інтереси Порошенка не закінчилися. Він є засновником чи бенефіціаром ще в таких компаніях:

• АТ "Міжнародний Інвестиційний Банк" (Основний вид діяльності – Інші види грошового посередництва);

• ПАТ "ЗНКІФ "Прайм Ессетс Кепітал" (Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти);

• ТОВ "Пісківський Завод Скловиробів" (Виробництво порожнистого скла);

• ТОВ "Медсервіс-плюс" (Діяльність лікарняних закладів);

• ПрАТ "Київський Завод Експериментальних Конструкцій" (Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій);

• ПАТ "Страхова Компанія "Країна" (Інші види страхування, крім страхування життя).

Всі ці зв'язки свідчать про широкі інтереси Порошенка як підприємця: починаючи з фінансів, закінчуючи склом, експериментальним конструкціями та торгівлею хлібобулочними, борошняними та цукровими кондитерськими виробами через ДП "Ізюминка". Ще кілька десятків компаній, до яких причетний Порошенко, займаються діяльністю у сфері телевізійного мовлення, а також вирощуванням зернових, бобових культур і насіння олійних культур тощо. Усі вони об’єднані в одну ФПГ – "Укрпромінвест".

Щоправда, з бізнесом Порошенка відбуваються певні зміни. Раніше зазначені в декларації Президента ДП "Гулівер" та ТОВ "Кондитер-Транс" – припинили діяльність. ТОВ ТБ "Кенді", ТОВ "Фірма "Екран" – на стадії її припинення. У 2015 році кримський бізнес Порошенка – ПАТ "Севастопольський морський завод" перереєстровано в Києві.

"Торгова марка" ЛедіЮ

Юлія Тимошенко представляє "бідних" кандидатів на пост президента. Офіційно в неї – жодного бізнесу. Єдина юридична особа, до якої причетна Юлія Володимирівна, – Політична партія "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", де вона є керівником. А от її найближчі родичі – досить успішні учасники бізнес-спільноти.

Чоловік Юлії Володимирівни, Олександр, володіє 100% красномовного ТОВ "Леді Ю" (Основний вид діяльності – Виробництво парфумерних та косметичних засобів). Також йому належить четверть ТОВ "Геофорс" (Виробництво електроенергії). Обидві компанії входять до ФПГ "Група Юлії Тимошенко".



Юлія Тимошенко має успішних родичів-бізнесменів

Донька "Леді Ю" – Євгенія Тимошенко теж наслідує батька та успішно займається бізнесом. Вона повністю володіє ТОВ "Гуд Фуд Компані" (Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування) та ТОВ "Еволюшн Енерджі" (Діяльність у сфері інжинірингу). Також у її власності є:

• 62% у ТОВ "Компанія "Міжнародні Ділові Проекти" (Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна);

• 50% у ТОВ "Файндінг, Менеджинг, Інішіалайзінг" (Надання інших фінансових послуг);

• 44,5% у ТОВ "Сервіс А" (Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна);

• 19% у ТОВ "Фенікс" (Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна).

Цікаво, що співвласницею ТОВ "Сервіс А", ТОВ "Геофорс", ТОВ “Компанія "Міжнародні Ділові Проекти" Та ТОВ "Фенікс" є ще й мати Юлії Тимошенко – Телегіна Людмила Миколаївна. Окрім цього, вона володіє 94% компанії ТОВ "ТИМТЕЛ".

ФПГ, куди відносять всі згадані компанії родичів Юлії Володимирівни, так і називають “Група Юлії Тимошенко”. А найбільш очевидні їхні бізнес інтереси пов’язані з нерухомістю.

Успішні родичі Гриценка й Бойка

У Юрія Бойка та Анатолія Гриценка – також активні і успішні родичі-бізнесмени. Самі кандидати – не мають офіційних бізнесів.

У Юрія Бойка успішною бізнесвумен є дружина Віра Бойко. Їй належить 100% ТОВ "Столична Нерухомість" (основний вид діяльності – Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна), 25% ТОВ "Фортекс" (Оптова торгівля паливом). Вона також є акціонером ПАТ "Луганський Електроапаратний Завод".



Юрій Бойко має успішну дружину-бізнесвумен та синів-підприємців

Сини Юрія Бойка теж мають свої досягнення: Анатолій Бойко володіє 12,5% ПП "Сетлер" (Надання ландшафтних послуг), а Юрію Бойку-молодшому належить 40% ТОВ "Фасіліті Груп" (Комп'ютерне програмування).

Усі згадані компанії входять до ФПГ “Група Юрія Бойка” та мають досить різноманітні бізнес-інтереси. Водночас його тісно пов’язують із Дмитром Фірташем – власником Group DF та Inter Media Group.

У Анатолія Гриценка все простіше. Головний напрямок діяльності його сім’ї – видання газет та загалом діяльність в ЗМІ. Рушієм цього бізнесу є дружина Анатолія Степановича – Юлія Мостова. У її власності є:

• 40% ТОВ "ЗН Груп" (Основний вид діяльності – Видання газет);

• 20% ТОВ "Анкаріс" (Видання газет);

• 20% ТОВ "Видавничий Дім "Ормос" (Видання газет);

• 16% ТОВ "Комьюніті 8" (Видання газет).

Анатолій Гриценко – теж не бізнесмен, на відміну від своїх найближчих родичів

Окрім цього, Юлія Мостова є бенефіціаром у ТОВ "ЗН УА" та засновником ГО "Хартія-4".

Син Анатолія Гриценка – Олексій, володіє різнобічним бізнесом: 33% у ТОВ "Український туристичний клуб" (Основний вид діяльності – Послуги з організації подорожувань), 22% у ТОВ "Промислово-інжинірінгова компанія" (Технічні випробування та дослідження) та 16% у ТОВ "Фан-клуб хокейного клубу "Беркут" (Рекламні агентства). Також він є керівником ГО "Всеукраїнське Об'єднання "Автомайдан" та засновником столичного філіалу ГО “Громадської організації "Громадянська позиція".

Дочка Гриценка, Світлана, теж є співвласницею ТОВ "Фан-клуб хокейного клубу "Беркут" і повністю володіє ТОВ "БіСі Едженсі" (Основний вид діяльності – Рекламні агентства).

Усі компанії, якими володіють Юлія Мостова і Олексій та Світлана Гриценки, входять до ФПГ “Група Анатолія Гриценка”. А сам кандидат є засновником ГО "Громадянська позиція" та керівником однойменної партії.

Скромний бізнес Ляшка

Олег Ляшко не має офіційної причетності до великого бізнесу. Та все ж він володіє третиною ЗАТ "Редакція газети "Політика”. Окрім цього, він має відношення ще до двох юросіб: керує партією "Радикальна партія Олега Ляшка" та є засновником Всеукраїнського благодійного фонду Олега Ляшка "Українська ідентичність".



Олег Ляшко є співвласником газети

Родина Олега Валерійовича, в яку зокрема входить дружина Росіта, також не вирізняється бізнес-активністю. До 2017 року у дружини був відкритий ФОП Сайранен Росіта Олександрівна (Основний вид діяльності – Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту), але він вже ліквідований.

Згідно з законом – Президент зобов’язаний упродовж 30 днів після призначення на посаду передати в управління іншій особі підприємства та корпоративні права. Упродовж дня з моменту цієї передачі – письмово повідомити про це НАЗК і надати нотаріально засвідчену копію укладеного договору.

Як вчинить новообраний президент – побачимо. А про "олігархічність" кандидатів у президенти на основі всьо сказаного – судіть самі.