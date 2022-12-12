Повний блекаут в Україні є реальним, – Кулеба
Джерело:Tagesschau
Українці продовжують обговорювати можливий повний блекаут. Це вже прокоментував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Так, Кулеба вважає, що повний блекаут в Україні є цілком можливим. Про це міністр заявив у своєму новому інтерв’ю.
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Повний блекаут в Україні є реальним
За словами Кулеби, повний блекаут в Україні є реалістичним сценарієм. Він зазначив, що масовані атаки Росії на об'єкти енергопостачання ставлять уряд та народ перед величезними проблемами – особливо взимку.
Водночас міністр вважає, що навіть за повного блекауту українці не будуть масово виїжджати з країни. Ймовірно, буде відтік людей у сільську місцевість, де є можливість опалюватися дровами.
Кулеба наголосив, що для того, аби пережити цю зиму в Україні, необхідна невійськова допомога – зокрема генератори та трансформатори.
Можливий блекаут в Україні: останні новини
- Речник Держспецзв'язку Володимир Кондрашов заявляв, що можливий тривалий блекаут в Україні вплине й на зв'язок. Утім повністю без зв'язку Україна не залишиться, бо як мінімум 3 дні працюватимуть і зв'язок, і радіо, і телебачення.
- До речі, усі структури в Україні намагаються скласти план на випадок блекауту. Банки не виняток. Що робитимуть банки у режимі повного блекауту – читайте за посиланням.
- Виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко розповів, чи можливий газовий блекаут унаслідок масованих ударів окупантів.
- Окрім цього, мер столиці Віталій Кличко розповів, як місто забезпечуватиме киян водою у випадку повного блекауту.