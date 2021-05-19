Блінкен і Лавров сьогодні зустрінуться в Ісландії: ймовірна тема розмови

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 19 травня проведуть свою першу зустріч. Вона відбудеться в Ісландії, на ній, ймовірно, говоритимуть про зустріч лідерів 2 держав.
Про заплановану першу зустріч Блінкена та Лаврова повідомив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс.
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Дата зустрічі Блінкена і Лаврова
Вона відбудеться 19 травня в Ісландії.
Двостороння зустріч пройде після вечірнього кінцевого заходу Арктичної ради (міжурядовий форум 8 країн, дотичних регіону Арктики – 24 канал) та надасть можливість перевірити пропозицію про те, чи зможемо ми досягти більш стабільних і передбачуваних відносин з Москвою,
– зазначив Прайс.
Основні теми розмови дипломатів
За інформацією МЗС Росії, особисту зустріч Лаврова і Блінкена організували для обговорення "ключових питань взаємовідносин та міжнародного порядку денного".
Очікується, що головною темою для обговорення стане можлива зустріч президента США Джо Байдена та лідера Кремля Володимира Путіна.Нагадаємо, російсько-американські відносини погіршилися через заяви Вашингтона про втручання Москви у вибори та участь у кібератаках, загострення ситуації на Сході України та вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному. Обидві сторони запровадили санкції.
Майбутня зустріч Байдена та Путіна: що відомо
- Джо Байден 13 квітня запропонував Володимиру Путіну провести російсько-американський саміт на території "третьої країни". Спершу організувати зустріч президентів погодилися 3 країн – Фінляндія, Австрія та Ісландія.
- У Росії підтвердили намір Путіна про зустріч. Однак точну дату та місце проведення не узгодили. Байден казав, що хотів би зустрітися президентом Росії під час поїздки в Європу влітку 2021 року.