Блінкен прибув до Китаю з офіційним візитом
Джерело:Reuters
Державний секретар США прибув у Китай 18 червня. Він став першим високопоставленим американським дипломатом, який поїхав у Пекін за останні п'ять років.
Блінкен в лютому 2023 року скасовував поїздку до Пекіну через китайські кулі-шпигуни. Одна з куль намагалась пролетіти над ракетними полями Монтани.
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Що очікують від візиту Блінкена в Китай
Очікується, що під час свого перебування в Китаї до понеділка (19 червня – 24 Канал) він зустрінеться з міністром закордонних справ Цинь Ганом, провідним китайським дипломатом Ваном Ї та, можливо, президентом Сі Цзіньпіном,
– мовиться в повідомленні.
Ба більше, видання припускає, що поїздка Державного секретаря США:
- може прокласти шлях для більшої кількості двосторонніх зустрічей у найближчі місяці, включно з візитом глави Мінфіну США Джанет Єллен і міністра торгівлі Джини Раймондо;
- може підготувати підґрунтя для зустрічей Сі та Байдена на багатосторонніх самітах у 2023 році.
Відомо, що Ентоні Блінкен перебуватиме в Китаї 18 – 19 червня.
Що цьому передувало
- Напередодні візиту Блінкена експерт-міжнародник Богдан Ференс розповів, що це не візит ввічливості. Мовиться про робочу поїздку, яка спрямована на налагодження каналів комунікації між США та Китаєм.
- Говоритимуть політики також про війну. Адже Пекін чи не єдина країна світу, яка має вплив на Кремль. Саме тому одна з ключових проблем США – не допустити, щоб Китай співпрацював з Росією у військовій сфері.
- Адже ЗМІ вже писали, що Пекін активно постачає Ірану деталі для виробництва дронів-камікадзе, якими Москва атакує Україну.
- Відомо, що у Пекіні Блінкен обговорюватиме й так звані "мирні пропозиції" Пекіна. Детальніше про "мирний план" Китаю читайте за посиланням.