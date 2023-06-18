Блінкен прибув до Китаю з офіційним візитом

18 червня 2023, 09:58
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Джерело:

Reuters

Державний секретар США прибув у Китай 18 червня. Він став першим високопоставленим американським дипломатом, який поїхав у Пекін за останні п'ять років.

Блінкен в лютому 2023 року скасовував поїздку до Пекіну через китайські кулі-шпигуни. Одна з куль намагалась пролетіти над ракетними полями Монтани. 

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Що очікують від візиту Блінкена в Китай

Очікується, що під час свого перебування в Китаї до понеділка (19 червня – 24 Канал) він зустрінеться з міністром закордонних справ Цинь Ганом, провідним китайським дипломатом Ваном Ї та, можливо, президентом Сі Цзіньпіном,
– мовиться в повідомленні.  

Ба більше, видання припускає, що поїздка Державного секретаря США:

  • може прокласти шлях для більшої кількості двосторонніх зустрічей у найближчі місяці, включно з візитом глави Мінфіну США Джанет Єллен і міністра торгівлі Джини Раймондо;
  • може підготувати підґрунтя для зустрічей Сі та Байдена на багатосторонніх самітах у 2023 році.

Відомо, що Ентоні Блінкен перебуватиме в Китаї 18 – 19 червня. 

Що цьому передувало

  • Напередодні візиту Блінкена експерт-міжнародник Богдан Ференс розповів, що це не візит ввічливості. Мовиться про робочу поїздку, яка спрямована на налагодження каналів комунікації між США та Китаєм.
  • Говоритимуть політики також про війну. Адже Пекін чи не єдина країна світу, яка має вплив на Кремль. Саме тому одна з ключових проблем США – не допустити, щоб Китай співпрацював з Росією у військовій сфері. 
  • Адже ЗМІ вже писали, що Пекін активно постачає Ірану деталі для виробництва дронів-камікадзе, якими Москва атакує Україну. 
  • Відомо, що у Пекіні Блінкен обговорюватиме й так звані "мирні пропозиції" Пекіна. Детальніше про "мирний план" Китаю читайте за посиланням
Автор: Діана Квасневська