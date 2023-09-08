Демонстрація Путіну: що сигналізував диктатору Блінкен візитом до Києва

Держсекретар США Ентоні Блінкен 6–7 вересня приїздив в Україну і оголосив про новий пакет допомоги на мільярд доларів. Його візит став важливим сигналом Владіміру Путіну.

Казахстанський політик, підприємець, лідер руху "Демократичний вибір Казахстану" Мухтар Аблязов сказав 24 Каналу, що Захід вкотре продемонстрував російському диктатору, що підтримуватиме Україну, доки це буде потрібно.

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Примітно також те, що Блінкен приїхав під час ракетного обстрілу. Російські окупанти запустили по містах України ракети двох типів і дрони-камікадзе.

Це не просто якийсь героїчний крок – це демонстрація Путіну, що Захід підтримував і підтримуватиме Україну в цій війні, доки той не відмовиться від своїх агресивних намірів,

– зазначив Аблязов.

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Блінкен приїхав не з порожніми руками

Держсекретар США оголосив про новий пакет допомоги для України на 1 мільярд доларів. Зокрема, наша держава отримає боєприпаси зі збідненим ураном та касетні боєприпаси.

Блінкен також зробив історичну заяву. Україні передадуть активи, конфісковані в російських підсанкційних олігархів.

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