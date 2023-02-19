Якщо зараз Україна припинить боротись – їй кінець, – Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна сама має визначити, як виглядатиме мир після війни з Росією. Блінкен висловився щодо повернення територій, які Росія окупувала ще у 2014 році.
Відповідну заяву Блінкен зробив під час Мюнхенської безпекової конференції, пише 24 Канал. Блінкена запитали, що означає мир – повернення Росії до ліній станом на 23 лютого 2022 року, чи період 2014 року.
Дивіться також Не лізьте поперед свого боса, він все скаже сам, – Блінкен анонсував визначну промову Байдена
Блінкен наголосив, що Росія має бути покарана
Він наголосив, що це рішення повинна приймати Україна. "Це їхня країна, їхнє майбутнє, їхнє рішення", – сказав Блінкен.
Держсекретар США погодився з очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок, що війна закінчиться, коли Росія виведе свої війська з України.
Як сказала Анналена, якщо Росія сьогодні виведе свої війська, війна закінчиться. Звичайно, якщо Україна сьогодні припинить воювати – їй кінець,
– заявив Блінкен.
Він додав, що США будуть підтримувати "рішення наших українських друзів щодо майбутнього їхньої країни".
Крім того, Блінкен наголосив, що мир повинен бути справедливим і відповідати Статуту ООН. Він підкреслив, що Росія повинна понести покарання, щоб агресія росіян проти України не продемонструвала іншим потенційним агресорам, що їм це може зійти з рук.
За його словами, Захід має зробити все, щоб переконатися, що Росія не повторить агресію з плином часу.
"І, серед іншого, це означає переконатися, що Україна має спроможність стримувати агресію та, якщо необхідно, ефективно захищатися від неї", – додав він.
Які ще заяви Блінкен зробив у Мюнхені
- Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції назвав втрати Росії у війні проти України. З початку повномасштабного вторгнення Росії втрати окупантів сягнули 200 тисяч живої сили. Мовиться про вбитих та поранених загарбників.
- Чиновник додав, що понад мільйон жителів Росії залишили свою країну, бо не хочуть воювати.
- Також Блінкен заявив, що Китай розглядає можливість надання Росії летальної "допомоги". Держсекретар США зауважив, що публічно Китай представляє себе як державу, яка прагне миру в Україні.
- Водночас упродовж минулих місяців у Штатах неодноразово зауважували, що китайська сторона надавала нелетальну допомогу Кремлю.
- У Мюнхені Блінкен анонсував "дуже важливу промову" Джо Байдена під час візиту в Польщу.