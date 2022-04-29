Блокування "Азовсталі" і розвідка позицій ЗСУ біля Ізюма: головне зі зведення Генштабу

Вороги намагаються втримати свої позиції поблизу Харкова, а також активно проводять розвідку на Ізюмському напрямку. Дуже складна ситуація в Маріуполі, військові Росії досі блокують наших захисників на "Азовсталі"

Противник продовжує наступати у Східній операційній зоні. Головна мета ворога та сама – вийти на адміністративні кордони Луганщини та Донеччини, а також утримати сухопутний коридор з Кримом.

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Слобожанський напрямок

На Слобожанському напрямку ворог зосереджує свої зусилля, аби утримати позиції поблизу Харкова. Також росіяни обстрілюють українські війська на окремих напрямках.

Ізюмський напрям

Тут за добу росіяни не проводили активних наступальних дій. Проте сили противника зосередились на ведення розвідки, аби виявити оборонні позиції ЗСУ та застосувати артилерію.

Донецький та Таврійський напрямки

Вороги хочуть завадити перегрупуванню українських військ. Для цього російські військові обстрілюють позиції з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню вздовж всієї лінії зіткнення.

Яка ситуація на тимчасово окупованих територіях На тимчасово окупованих територіях росіяни обмежують пересування місцевих жителів та затримують їх. Окупанти блокують гуманітарні вантажі України та грабують селян. Наприклад, з сільгосптовариства у місті Кам'янка-Дніпровська викрадено понад 60 тонн пшениці разом із вантажним транспортом. Читайте також Світ чує вас і знає про вашу незламність, – генсек ООН до українців Волинський і Поліський, Сіверський напрямки На Волинському та Поліському напрямках вороги активних дій не проводили. Підрозділи збройних сил Білорусі здійснюють посилену охорону кордону з Україною. На Сіверському напрямку змін у діяльності та складі угруповання противника не виявлено. Успіхи ЗСУ у протистояння з загарбниками За попередню добу українські захисники ліквідували 5 цілей: один літак,

п’ять крилатих ракет,

дев’ять безпілотників. Наші воїни ведуть активну маневрену оборону, в окремих місцях завдають контрударів. Лише на території Донеччини та Луганщини вони відбили 9 атак ворога і знищили 6 танків, 1 артилерійську систему, 12 одиниць броньованої техніки, 1 автомобіль та 1 зенітну установку. Головні події у війні Росії з Україною за попередній день: коротко США схвалили ленд-ліз для України. Це дозволить значно швидше постачати українцям озброєння.

Бійці ССО підірвали важливий залізничний міст біля Мелітополя. Ним окупанти постачали зброю та пальне з Криму.

На тимчасово окупованих територіях російські військові масово викрадають чоловіків призовного віку. Найчастіше затримують ветеранів АТО.

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Продовжується блокування оборонців Маріуполя на заводі "Азовсталь".