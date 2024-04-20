Фермери-поляки розблокували КПП "Медика – Шегині" і "Корчова – Краківець": що з рухом вантажівок

У Держприкордонслужбі 20 квітня повідомили, що польські фермери розблокували 2 пункти пропуски на кордоні з Україною. Мовиться про КПП "Медика – Шегині" і "Корчова – Краківець".

За даними прикордонників, також польські фермери на цих пунктах пропуску відновили рух вантажівок, які рухаються у бік Польщі з України.

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Польські фермери припинили блокування на двох КПП

У Держприкордонслужбі зазначили, що 20 квітня після 09:00 польські фермери завершили акцію протесту перед цими пунктами пропуску. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Зараз в'їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують понад 1 700 вантажівок,

– пояснили прикордонники.

Державна прикордонна служба попросила водіїв та перевізників врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.

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