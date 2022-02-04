Болюча поразка для Путіна, – російський економіст про реакцію Заходу на ультиматуми

Володимир Путін все активніше провокує Україну та загалом світ своїми ультиматумами. Так він хотів усіх змусити нібито поважати його.

Однак наразі йому це не дуже вдається. Про наслідки ультиматумів глави Кремля в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів російський економіст Владислав Іноземцев.

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"У Путіна є можливості спробувати змусити себе поважати за допомогою провокацій. Однак те, що поки помітно, це дійсно дуже болюча втрата", – зауважив Іноземцев.

Що підвело Путіна

Путін заявив , що Організація Північноатлантичного договору нібито "кинула" щодо своїх обіцянок і закликав дотриматись "гарантій безпеки".

За його словами, можливо, Путін не розраховував на те, що Захід прийме його ультиматуми. Одна ситуація, яка склалась, дійсно нижча за ту планку, на яку міг розраховувати глава Кремля.

Думаю, його підвело відчуття того, що весь світ діє і розвивається так, як Росія під керівництвом Путіна,

– наголосив Іноземцев.

Він зауважив, що Путін розраховував на певну домовленість із США, робив спроби ще за Дональда Трампа.

Путін хотів домовитися із США

Його зустріч із Джо Байденом в Женеві у 2021 році запевнила, що американський президент договороздатний. Хоча сам Путін не багато зробив з того, про що домовлялися в Женеві.

Однак глава Кремля не хоче брати до уваги те, що наразі політика домовленості деяких великих людей пішла в минуле. Наразі рішення ухвалюють більш відкрито і колективно.

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