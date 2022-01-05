Боррель вже прибув в Україну з першим візитом у 2022 році
Джерело:твітер Жозепа Борреля
Жозеп Боррель уночі проти 5 січня прибув в Україну. Високопоставлений представник Євросоюзу відвідає Київ та Донбас.
Яка мета візиту Борреля в Україну
Дипломат приїхав у нашу країну, аби продемонструвати підтримку Європейським Союзом територіальної цілісності України. Це відбувається на тлі можливої агресії Москви проти Києва.
До теми Боррель перед візитом на Донбас пригрозив Росії
У зв'язку з посиленням військової могутності Росії (біля кордонів України – 24 канал) я перебуваю тут, щоб продемонструвати підтримку ЄС суверенітету та територіальній цілісності України та підтримати послідовні зусилля з реформування, які мають ключове значення для стійкості,
– наголосив політик.
До речі, Боррель обрав саме Україну для першого візиту у році. Тут він спершу зустрінеться з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Після того політики відправляться на Донбас, зокрема у Станицю Луганську.
Далі Боррель вирушить до Києва, де у нього запланована зустріч з українською владою.
Європейський дипломат хоче поговорити з українськими політиками, аби з'ясувати, що їх турбує і як можна це вирішити. Він наголошував, що наша держава може вільно обирати політичні безпекові альянси і партнерства: "Ніхто не ухвалюватиме рішення з питань, пов'язаних з Україною, без України".
Росія може атакувати Україну: коротко
- Від осені 2021 року міжнародна спільнота говорить про збільшення російських військ біля кордону України.
- За даними української розвідки, Росія може піти у наступ у січні – лютому 2022 року.
- Однак секретар ради нацбезпеки Олексій Данілов зазначив, що для цього у ворога має бути щонайменш втричі більше військ біля кордону. Водночас він наголосив, що загроза вторгнення існує вже 8 років.
- Президент Володимир Путін вимагає, щоб НАТО не брало до свого складу Україну. В іншому разі Кремль погрожує "повномасштабною війною в Європі".
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Повний текст публікації Жозепа Борреля у твітері:
Мій перший візит у 2022 році – це Станиця Луганська та Київ, Україна.
У зв'язку з посиленням військової могутності Росії я перебуваю тут, щоб продемонструвати підтримку ЄС суверенітету та територіальній цілісності України та підтримати послідовні зусилля з реформування, які мають ключове значення для стійкості.