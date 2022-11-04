Чи могли Патрушев та Бортніков підштовхнути Путіна до вторгнення: відповідь Піонтковського

Західні ЗМІ переконані, що оточення глави Кремля Владіміра Путіна могло планувати підготовку повномасштабної війни проти України. Зокрема, ініціаторами називають секретаря Радбезу Росії Ніколая Патрушева і главу ФСБ Алєксандра Бортнікова.

Якщо Патрушев і Бортніков готували такий план – це означає, що вони діяли за спиною Путіна. Про це 24 каналу розповів російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський.

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Експерт зазначив, що інформація від The Times про те, що Бортніков та Патрушев нібито готували у секреті від російської еліти неприховане вторгнення в Україну виглядає "дуже непереконливою".

Американці протягом місяця, посилаючись на знання своєї розвідки, попереджали про вторгнення. Можливо, вони мають електронних Штірліців, які фотографували документи з "бункера" і поетапно все розповідали, коли 150-тисячна армія "водила хороводи" довкола України,

– пояснив оглядач.

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За його словами, протиставлення Бортнікова і Патрушева Путіна, що нібито вони за його спиною готували війну, виглядає "дивним".

"Взагалі видання The Times мені не подобається у цій війні, як і його поведінка. Там часто прослизають погляди "лівого" угруповання демократичної партії – тих 30 членів Палати представників, які писали листа Байдену, що потрібен мир з Путіним. Ці настрої часто "проскакують" і інформація не завжди у них правдива", – резюмував Піонтковський.

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