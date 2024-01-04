Наступна лінія оборони після Бахмуту: у ЗСУ розповіли про ситуацію біля Часового Яру

Росіяни продовжують вести активні бойові дії на Сході України, зокрема на Бахмутському напрямку. Окупанти поставили собі за мету захопити Часів Яр, а як максимум – Донецьку область.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Наразі противник намагається активно наступати саме на Богданівку.

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Ситуація біля Часового Яру

Володимир Фітьо розповів, що наразі українські захисники відбивають російські атаки поблизу Богданівки. Окупанти мають "план мінімум" – вийти у напрямку Часового Яру. "План максимум" полягає у захопленні всієї Донецької області.

Якихось успіхів на цьому етапі у росіян немає, наші захисники перебувають в активній обороні. За кращої нагоди переходять до контратакувальних дій, покращують своє тактичне положення,

– зазначив речник.

Водночас Фітьо наголошує, що ЗСУ не воюють з "армією бомжів" – російська армія серйозна, вона добре оснащена. Недооцінювати противника не можна. Окупанти навчаються на полі бою, попри людські втрати.

Що відбувається на Сході