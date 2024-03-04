Це небезпечно: яке завдання росіян на Бахмутському напрямку

Російські окупанти активізувались на Бахмутському напрямку. Ворогу потрібен Часів Яр. Це тактична висота. Тому згодом там теж можуть розпочатися бої.

Тому потрібно готувати фортифікацію. Це 24 Каналу зауважив військовий оглядач Денис Попович.

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"Їм потрібен Часів Яр. Це теж тактична висота. Тобто основна загроза для Часового Яру зберігається. Можна прогнозувати, що рано чи пізно бої містом можуть розпочатися. Там треба готувати фортифікацію", – підкреслив він.

Ворог хоче захопити Часів Яр

Денис Попович зазначив, що сценарій захоплення росіянами Часового Яру є дуже небезпечним. У такому випадку відкривається шлях на фланг і в тил українського угрупування, яке перебуває на південь від Бахмута.

Це висота, відкривається шлях на фланг і в тил угрупування українських військ, яке перебуває на південь від Бахмута. Може бути відступ з цієї локації. І відкривається шлях на Дружківку, Слов'янськ, Краматорськ. Тобто це небезпечно,

– пояснив військовий оглядач.

План загарбників – вийти на адміністративні кордони Донецької області. Тому вони хочуть вийти на Слов’янсько-Краматорську агломерацію. Бо Слов'янськ та Краматорськ – це ті пункти, через які їм потрібно пройти для того, щоб виконати своє завдання.

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